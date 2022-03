12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Semperit Aktiengesellschaft Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe.



Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1.182,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 361,8 Mio. EUR. (30.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Semperit Aktiengesellschaft Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) unter die Lupe.Semperit habe mit den Zahlen für das GJ 2021 die Erwartungen der Analysten der RBI grosso modo erfüllt. Zwar habe der Umsatz mit EUR 1,18 Mrd. (+27% im Jahresvergleich) etwas über ihrer Schätzung gelegen, sowohl das EBITDA von EUR 362 Mio. als auch das EBIT von EUR 315 Mio. seien hingegen Punktlandungen gewesen. Der Gewinn je Aktie habe um rund ein Drittel auf EUR 11,99 gesteigert werden können. Der Dividendenvorschlag von EUR 1,50 habe der Prognose der Analysten der RBI entsprochen.Semperit habe die Nettoliquidität weiter ausbauen können. Per Ende 2021 habe sie EUR 144 Mio. nach EUR 113 Mio. per Ende Q3 betragen.Bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage habe das Management gewarnt, dass die Konsensschätzungen für das GJ 2022 zu optimistisch seien. Finanzziele seien angesichts der geringen Visibilität keine genannt worden. Die Preiserosion bei Untersuchungshandschuhen gehe weiter. Sei zuletzt noch eine Stabilisierung über den Vorpandemiepreisen avisiert worden, werde nun ein Rückgang auf das Vorpandemieniveau erwartet. Die weitgreifende Kosteninflation (u.a. bei Rohstoffen, Zwischenprodukten, Logistik, Energie) wirke sich natürlich auch auf die Kostenstruktur von Semperit aus. Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass Preiserhöhungen und interne Effizienzmaßnahmen nicht ausreichen würden, um den Margendruck zu kompensieren. Die Analysten der RBI hätten ihre EBITDA-Schätzung auf EUR 82 Mio. gesenkt.Nachdem der Verkaufsprozess für Sempermed angesichts der Ertragschancen im Rahmen der Pandemie ausgesetzt worden sei, habe das Management angekündigt, diesen wieder aufzunehmen. Details seien naturgemäß keine genannt worden. Die Kapazitäten in Malaysien seien im Q4 21 um drei Produktionslinien erweitert worden, drei weitere Linien sollten bis Anfang Q2 22 hochgefahren werden. Die Bruttokapazität steige damit um 18%.Die Auftragsdynamik in den Industriesegmenten bleibe weiter positiv und dank Preiserhöhungen sei für die kommenden Quartale von soliden Wachstumsraten auszugehen. Die Analysten der RBI würden jedoch erwarten, dass die anhaltende Kosteninflation im laufenden Jahr für einen moderaten Gewinnrückgang in den Industriedivisionen sorgen werde. Der Bereich Sempertrans hinke jedoch den anderen Bereichen in der Ertragskraft weiter hinterher. Die Umkehr der Gewinnverwässerung würden die Analysten der RBI als vorrangig erachten.Neben Investitionen in organische Wachstumsmöglichkeiten habe das Management erneut die Akquisitionspläne im Industriebreich bekräftigt, jedoch keine konkreten Aussagen gemacht. Angesichts der komfortablen Bilanzsituation habe Semperit eine gut ausgestattete Kriegskasse.Die "Kauf"-Empfehlung ist unverändert, so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, zur Semperit-Aktie. Die Analysten der RBI würden nun davon ausgehen, dass sich die Ertragskraft von Semperit erst im GJ 2023 wieder verbessern werde. Daher werde der Investment Case kurzfristig vom möglichen Verkauf der Handschuhsparte bzw. den geplanten Akquisitionen in den Industriesegmenten determiniert. Mit einem Kurs/Buchwert-Multiple von weniger als 1x und einem EV/EBITDA von weniger als 4x erscheine den Analysten der RBI die Bewertung trotz geringen Visibilität als attraktiv. (Analyse vom 30.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.