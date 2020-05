Um klarzustellen, dass wir nicht nur Technologieaktien bevorzugen: In Europa bevorzugen wir den Swiss Market Index (SMI) (ISIN CH0009980894/ WKN 969000) gegenüber dem EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814), so die Experten von Unigestion. Während das Umsatzwachstum der EURO STOXX 50-Firmen in den letzten fünf Jahren höher gewesen sei, seien die Margen der SMI-Firmen insgesamt viel besser (9,5% gegenüber 6,5% im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), auch während der GFC- und der Eurozone-Staatsschuldenkrise. Selbst als die Schweizer Nationalbank Ende 2014 den Schweizer Franken habe aufwerten lassen, seien die Margen über denen des EURO STOXX 50 geblieben, wenngleich sie von ihren erhöhten Niveaus zurückgegangen seien. Dies habe es den Firmen im SMI ermöglicht, das Gewinnwachstum im Einklang mit den EURO STOXX 50-Firmen zu halten (und im letzten Jahr zu übertreffen).



Der freie Cash-Flow pro Aktie sei für den SMI weitaus höher, aber ebenso wie die NASDAQ sei er mit Kosten verbunden, da die Renditen des freien Cash-Flows ähnlich hoch seien. Was den Verschuldungsgrad betreffe, so liege das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA für den SMI bei einem Drittel des EURO STOXX 50 (2,0 gegenüber 5,4). Die Eigenkapitalrendite in den letzten fünf Jahren habe durchschnittlich 11% für den SMI im Vergleich zu 9% für den EURO STOXX 50 betragen, während Schätzungen für die nächsten zwölf Monate eine Eigenkapitalrendite von 13% für den SMI und 9% für den EURO STOXX 50 voraussagen würden.



Unsere Präferenz für diese Exposures ist nicht ohne Risiko (sonst würden alle dasselbe tun), so die Experten von Unigestion. Erstens sei die Bewertung eindeutig ein Risiko: Das 12-Monats Forward Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den NASDAQ liege bei 25,0 gegenüber 20,4 für den S&P 500. Auch wenn man berücksichtige, dass der NASDAQ in der Regel höher bewertet sei als der S&P 500, ändere sich das Bild nicht: Im Vergleich zur eigenen Historie liege das aktuelle KGV des NASDAQ bei seinem 95. Perzentil gegenüber dem 90. Perzentil des S&P 500. Das KGV des SMI liege derzeit bei 16,4 und damit über den 14,6 für den EURO STOXX 50, obwohl das Bild im Vergleich zu deren Historie besser sei (der SMI liege bei seinem 87. Perzentil, während der EURO STOXX 50 bei seinem 96. Perzentil liege).



Darüber hinaus bestehe die Gefahr einer überfüllten Positionierung, da sowohl der NASDAQ als auch der SMI gegenüber dem S&P 500 und dem EURO STOXX 50 auf vielen Horizonten eine Outperformance erzielt hätten: 5y, 3y, 1y, YTD, 2020 vor der Coronavirus-Krise (Jan 2020 bis 19. Feb 2020), Coronavirus-Krise (20. Feb 2020 bis 23. März 2020) und nach der Coronavirus-Krise (24. März 2020 bis 15. Mai 2020).



Außerdem gebe es spezifische Risiken, denen wir ausgesetzt sind und die wir daher sorgfältig überwachen, so die Experten von Unigestion:



- Die Regulierung der US-Tech-Industrie würde den NASDAQ angesichts ihrer Zusammensetzung und Gewichtung viel härter treffen als den S&P 500. Ein demokratischer Präsident und/oder eine demokratische Kontrolle des Senats würden die Wahrscheinlichkeit dieses Risikos ernsthaft erhöhen, aber da die Wahl noch einige Zeit vor uns liegt und Washington sich auf die aktuelle Krise konzentriert, ist dies unserer Ansicht nach derzeit kein unmittelbares Risiko, so die Experten von Unigestion.



- Wie jeder Index globaler Unternehmen sei der SMI Währungsbewegungen ausgesetzt und der Schweizer Franken bleibe ein beliebter sicherer Hafen. Eine Wiederaufnahme des Risk-Off-Modus der Anleger würde den Franken wahrscheinlich weiter aufwerten lassen, was einen Gegenwind für die Rentabilität der Schweizer Unternehmen bedeuten würde.



- Sowohl der NASDAQ als auch der SMI seien einem Konzentrationsrisiko ausgesetzt: Nur vier Unternehmen würden 50% der Marktkapitalisierung des NASDAQ ausmachen (Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Google (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F)), während beim SMI allein Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) und Roche (ISIN CH0012032113/ WKN 851311) etwas mehr als die Hälfte des Index ausmachen würden. Etwas besser sehe es beim S&P 500 und EURO STOXX 50 aus, auch wenn sie ebenfalls auf einige wenige große Namen konzentriert seien.



Diese Namen seien jedoch von Bedeutung: Für den NASDAQ seien es allesamt qualitativ hochwertige Unternehmen, die gut positioniert seien, um die Krise zu überstehen (z.B. alle mit robusten Cloud-Diensten). Für den SMI seien die Dominanz von Nestlé bei Basiskonsumgütern und das Pharmageschäft von Roche (gefolgt vom nächstgrößten Unternehmen, Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278)) genau die Positionen, die man halten sollte. Im Vergleich zu den Engagements in Finanzwerten, Öl und industrieller Fertigung, die man mit dem S&P 500 oder EURO STOXX 50 eingehe, seien die unternehmensspezifischen Risiken des NASDAQ oder SMI durchaus attraktiver.



Schließlich sei auf die säkularen Trends hinzuweisen, von denen diese Unternehmen nach wie vor unverhältnismäßig stark profitieren würden, darunter die Digitalisierung vieler Sektoren, die Entstehung einer "Winner takes all"-Dynamik in der Industrie und der steigende Bedarf an medizinischer Versorgung einer großen, alternden Bevölkerung. Diese Trends würden für weiteren Rückenwind sorgen, der die Unternehmen des NASDAQ und des SMI gegenüber anderen stärken dürfte.



Unsere generelle Haltung ist neutral: Die makroökonomische Situation ist weltweit schlecht und während wir ein sich langsam verbesserndes Bild sehen, ist es noch zu früh, um sich in hohem Maße risikoreichen Anlagen auszusetzen, so die Experten von Unigestion. Die Stimmung der Anleger sei nach wie vor negativ und wenn sich die Bedingungen weiter verbessern würden, könnte ein Stimmungsumschwung risikoreiche Anlagen weiter in die Höhe treiben. In der Zwischenzeit seien die Bewertungen der einzelnen Anlagen nach wie vor uneinheitlich, was in einigen Fällen (Aktien) auf ein Aufwärtspotenzial und in anderen (Realvermögen) auf ein Abwärtspotenzial hindeute. In diesem Zusammenhang seien die Experten von Unigestion der Meinung, dass Selektivität und Differenzierung bei der Asset Allokation eine entscheidende Rolle spielen würden. (20.05.2020/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft erlebt einen beispiellosen Schock, dessen Lösung ungewiss bleibt, so die Experten von Unigestion.Mit weiteren 3 Millionen neuen Arbeitslosen in den Vereinigten Staaten und fast 23 Millionen Menschen, die immer noch arbeitslos seien, sei es schwierig, von einem Ende der Coronavirus-Krise zu sprechen. Die Dynamik sei jedoch ebenso wichtig wie das Niveau der Finanzmärkte und hier zeichne sich ein positiveres Bild ab:- In den Vereinigten Staaten habe sich der Empire Manufacturing Survey on General Business Conditions gegenüber dem Vormonat deutlich verbessert (-48,5 vs. -78,2) und die Erwartungen übertroffen (-60), während sich auch der University of Michigan Sentiment Survey von seinem vorherigen Niveau verbessert habe (73,7 vs. 71,8).- In China seien viele Fabriken wieder in Betrieb und der städtische Verkehr in den Großstädten scheine sich erholt zu haben. Tatsächlich verbessern sich jetzt 55% der zugrunde liegenden Daten unseres chinesischen Wachstums-Nowcaster, was eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem letzten Monat darstellt, so die Experten von Unigestion.- Insgesamt sei der Citi Economic Surprise Index zwar nach wie vor negativ, habe sich aber von seinen Tiefstständen von Ende April verbessert. Unser eigener Überraschungsindex, der die G10-Volkswirtschaften abdeckt, ist nach wie vor niedrig, aber 48% der Daten verbessern sich jetzt, so die Experten von Unigestion.- Unser Global Growth-Newscaster, der täglich die Berichterstattung über das Wirtschaftswachstum bewertet, verzeichnete ebenfalls eine bedeutende Veränderung: Er zeigt jetzt eine deutliche Verbesserung, mit 57% besseren Daten als vor einem Monat, so die Experten von Unigestion.Eine unserer wichtigsten kurzfristigen Ansichten ist die Präferenz für Aktien mit "Qualitätswachstum", so die Experten von Unigestion. Für die Experten seien Qualitätsaktien diejenigen, die sowohl starke Gewinn- und Verlustrechnungen als auch Bilanzen aufweisen würden. Zu den Faktoren, die die Experten berücksichtigen würden, würden daher u.a. das Gewinn- und Umsatzwachstum der Unternehmen, ihre Gewinnmargen und ihr freier Cash-Flow sowie ihr Verschuldungsgrad und ihre Eigenkapitalrendite (ROE) gehören. Angesichts der massiven Ungewissheit um die Krise seien die Experten der Meinung, dass diese Qualitätsunternehmen sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Finanzierungsseite über ein ausreichend starkes Polster verfügen sollten, um den gegenwärtigen Sturm zu überstehen und andererseits bereit zu sein, stark von der Erholung zu profitieren.Für die USA bedeute dies eine Präferenz für den NASDAQ 100-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) gegenüber dem S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0). Die NASDAQ-Unternehmen würden nicht nur ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum aufweisen, sondern hätten in den letzten fünf Jahren durchschnittlich fast 1,5x höhere Gewinnspannen als die Unternehmen des S&P 500 erzielt. Sie hätten ihre überlegenen Margen auch während der Tiefen der globalen Finanzkrise (GFC) aufrechtgehalten, wodurch ihr Gewinnwachstum deutlich über dem des S&P 500 gelegen habe (12% gegenüber 7% im Durchschnitt der letzten fünf Jahre und -5% gegenüber -24% im Durchschnitt von Oktober 2008 bis Dezember 2009).Der freie Cashflow pro Aktie sei auch für den NASDAQ viel stärker, obwohl er seinen Preis habe: Die Renditen des freien Cashflows seien für beide Indices ähnlich. Die Bilanzen würden jedoch eine gewaltige Kluft aufweisen: Das aggregierte Nettoverschuldungsgrad des NASDAQ betrage fast ein Zehntel des S&P 500 (0,17 gegenüber 1,59). All dies entspreche einer durchschnittlichen Eigenkapitalrendite von fast 21% für den NASDAQ gegenüber 14% für den S&P 500 in den letzten fünf Jahren (und schätzungsweise 27% gegenüber 18% in den nächsten zwölf Monaten).