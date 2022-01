"Die Meinungen darüber, ob und welchen Beitrag Kompensationen zu Netto-Null-Emissionen leisten, gehen auseinander. Angefangen mit dem Kyoto-Protokoll haben regionale Initiativen Kompensationsmaßnahmen als Bausteine für einen standardisierten internationalen Markt für Kompensationen begünstigt. Einige sind jedoch besorgt über "CO2-Ablasshandel", bei dem Investoren Offsets nutzen können, um ihre Klimabilanz aufzupolieren, ohne das eigentliche Problem zu lösen.



Obwohl es viele Vor- und Nachteile von Kompensationen gibt, sind wir vom Nutzen der dieser Maßnahmen für Investoren und Unternehmen überzeugt, um das Ziel der Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Mit dem jüngst erfolgten Beschluss von Artikel 6 auf der COP26 erwarten wir noch mehr Dialog und Interesse, insbesondere im Hinblick auf die Regulierung von Kompensationsgeschäften und Märkten.



Obwohl wir uns ihrer derzeitigen Grenzen bewusst sind, denken wir, dass Kompensationen einen gewissen Teil der Lösung für den Klimawandel beitragen werden. Sie sind nicht der Dreh- und Angelpunkt, sondern vielmehr ein wichtiger Bestandteil eines umfassenden Plans, insbesondere im Bergbau, in der Industrie und im Energiesektor, die unserer Ansicht nach sonst keinen realistischen Übergang zu einer Netto-Null-Lösung haben werden."







Sara Rosner, Director Environmental Research and Engagement, und Gates Moss, Senior Research Analyst Australian Equities, vom Asset Manager AllianceBernstein (AB)