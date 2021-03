Börsenplätze Sea ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

212,00 EUR +2,42% (02.03.2021, 19:38)



NYSE Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

254,75 USD +2,51% (02.03.2021, 19:23)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (02.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sea Ltd. zähle zu den aufregendsten Wachstumsstorys in Asien und zu den Top-Performern unter den "Aktionär"-Empfehlungen. Nun habe das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt - und die seien, wie vom "Aktionär" erwartet, stark ausgefallen. Die Aktie lege um über knapp fünf Prozent zu und stehe kurz vor einem neuen Rekordhoch.E-Commerce und Online-Games seien die Renner in der Coronakrise. Sea profitiere gleich doppelt, sei der Konzern mit Shopee und Garena doch in beiden Geschäftsfeldern bestens aufgestellt.Jetzt werde versucht, Fintech als dritten Wachstumstreiber zu etablieren. Hierfür sei Composite Capital Management übernommen worden, eine in Hongkong lizenzierte globale Investment-Management-Firma.Das Unternehmen habe außerdem mitgeteilt, dass der Umsatz 2020 auf 1,6 Milliarden Dollar von 777 Millionen Dollar im Vorjahr gestiegen sei. Der Nettoverlust habe sich von 283 auf 523 Millionen Dollar ausgeweitet, was angesichts des enormen Wachstums in Ordnung gehe.Sea Limited besetze zweifellos spannende Trends. Mit Fintech als neuen Geschäftsbereich dürfte das bestehende Ökosystem noch weiter ausgebaut werden. Allerdings sei die Bewertung (2021erKUV: 17) mittlerweile abenteuerlich.Wer investiert ist, kann über Teilgewinnmitnahmen nachdenken und die restliche Position mit einem Stopp bei 165 Euro absichern, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link