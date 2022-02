Börsenplätze Sea ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

128,80 EUR -1,23% (03.02.2022, 19:25)



NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

146,03 USD -0,96% (03.02.2022, 19:13)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (03.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Sea-Aktie sei seit Ende vergangenen Jahres klar im Abwärtstrend. Daran habe auch die jüngste Gegenbewegung nach dem deutlichen Abverkauf nichts geändert. Star-Investorin Cathie Wood und ihr Team bei Ark würden sich davon aber nicht beirren lassen. Sie hätten bereits vor dem Sturz verkauft - und würden nun erneut handeln.Die Ark-Fonds hätten vergangenes Jahr ihre Position auf einen kleinen Rest reduziert. Doch in den zurückliegenden Handelstagen hätten Wood und Co gleich mehrfach gekauft. Insgesamt sei die Position zwar immer noch winzig im Vergleich zu dem, was Ark vor dem rechtzeitigen Verkauf gehabt habe, aber immerhin.Unterdessen behalte die US-Bank Citi ihre Kaufempfehlung für Sea aufrecht (Kursziel: 386 Dollar). Der Abverkauf sei übertrieben, habe es geheißen. Viele Investoren würden nun womöglich erst mal die nächsten Zahlen des Unternehmens abwarten.Goldman Sachs habe Sea dagegen bereits Ende Januar von seiner Conviction Buy-List für asiatische Werte gestrichen und das Ziel von 460 auf 300 Dollar gesenkt - was freilich beim aktuellen Kurs immerhin eine Verdopplung impliziere.Das Unternehmen bleibt zwar spannend, aber solange Sea nicht zeigt, dass es profitabel wirtschaften kann, dürfte es für die Aktie zumindest schwierig werden, bei steigenden Zinsen die alten Hochs zu erklimmen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link