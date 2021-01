NYSE Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (14.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die ADR-Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Bei dem Wert habe man in den vergangenen Monaten eine sehr ordentliche Kursentwicklung gesehen und auch der Jahresstart sei sehr positiv verlaufen. Die Sea-Aktie sei zuletzt sogar auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen. Die Story dahinter: E-Commerce und Gaming in Südostasien. Obwohl der Markt stark wachse, sei die Bewertung des Unternehmens sei mittlerweile abenteuerlich. Aufgrund des starken Momentums könnten investierte Anleger dabeibleiben, sollten aber vielleicht auch mal über Teilgewinnmitnahmen nachdenken und den Stoppkurs nachziehen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.01.2021)