Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

68,04 EUR -1,16% (27.04.2017, 11:05)



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

68,086 EUR -0,18% (27.04.2017, 11:20)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Scope Ratings veröffentlicht Erstrating für Daimler - AktiennewsDie europäische Ratingagentur Scope erweitert die Coverage im deutschen Leitindex auf sechs DAX-Unternehmen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Das erste Rating eines großen Automobilkonzerns stärkt Scopes Präsenz in einer weiteren wichtigen Branche.Die führende europäische Ratingagentur Scope hat ihr Erstrating für die Daimler AG(ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) veröffentlicht. Der weltweit agierende Anbieter von Premium-Pkw und Nutzfahrzeugen mit Hauptsitz in Stuttgart wird von den Scope-Analysten mit A bewertet. Der Ausblick für das Rating ist stabil.Daimler zählt zu den größten Anleihe-Emittenten unter europäischen Industriekonzernen und ist auf allen wichtigen internationalen Finanzmärkten aktiv. Zum Jahresende 2016 hatten Gesellschaften des Daimler-Konzerns Anleihen in einem Volumen von 63,1 Mrd. Euro ausstehen. Der ganz überwiegende Teil davon dient zur Absatzfinanzierung. Die Gruppe emittiert in allen wichtigen Weltwährungen."Mit Daimler konnten wir ein weiteres global aufgestelltes Industrieschwergewicht von unserem Rating-Ansatz überzeugen. Das unterstreicht den Mehrwert, den Scopes besondere Methodik Emittenten sowie Investoren bietet", sagt Torsten Hinrichs, CEO der Scope Ratings AG.Das A-Rating für Daimler begründen die Scope-Analysten unter anderem mit der starken Marktposition der für das Rating relevantesten Sparten Pkw und Nutzfahrzeuge sowie mit dem starken Finanzrisikoprofil und der hohen finanziellen Flexibilität des Konzerns. Aus Sicht der Scope-Analysten wird das Rating auch durch die umfangreiche geographische Diversifikation des Konzerns nach Ländern und Produkten sowie durch das Finanzdienstleistungsgeschäft unterstützt. Einschränkungen für das Rating ergeben sich unter anderem durch die hohen zyklischen Risiken, insbesondere im Nutzfahrzeuggeschäft, durch hohen Investitionsbedarf - u.a. für Forschung und Entwicklung - sowie durch die technologischen Risiken, denen die Automobilwirtschaft derzeit unterliegt.Der vollständige Rating-Report inklusive Ratingbegründung, analytischer Details und wichtiger Regulatory Disclosures ist frei verfügbar unter www.scoperatings.com.