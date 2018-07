Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schwellenländer erlitten in der ersten Jahreshälfte 2018 einen Rückschlag, der durch die Besorgnis der Anleger über steigende US-Zinsen, die Stärkung des US-Dollars und zunehmende Handelsspannungen, insbesondere zwischen den USA und China, ausgelöst wurde. Wir rechnen jedoch nicht mit einer Entgleisung der Fundamentaldaten der Schwellenmärkte (EM), die weiterhin rasant wachsen dürften, so die Experten von Franklin Templeton.



In der Vergangenheit habe es sowohl bei den Aktien als auch bei den Währungen der Schwellenmärkte starke Marktschwankungen (typischerweise nach unten) gegeben, bevor die US-Notenbank eine Straffung durchgeführt habe. Bei der tatsächlichen Umsetzung früherer US-Zinsanhebungen hätten sich die Währungen und Aktien der Schwellenmärkte dann jedoch häufig erholen können - was die These der Experten unterstütze, dass die Märkte dazu neigen würden, vor dem eigentlichen Ereignis ein Worst-Case-Szenario einzupreisen.



Obwohl viele Unternehmen der Schwellenländer in US-Dollar verschuldet seien und ein stärkerer US-Dollar die Gewinne beeinträchtigen könnte, würden die Experten nicht glauben, dass ein stärkerer US-Dollar die Erfolgsgeschichte der Schwellenmärkte ernsthaft gefährde. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass die Schwellenmärkte in der Regel einen höheren Anteil an Emissionen in Landeswährung haben und dass ein Großteil der vorgenannten, auf US-Dollar lautenden Verbindlichkeiten durch Einnahmen in US-Dollar auf Unternehmens- oder Staatsebene abgesichert sei. Es gelte unbedingt zu bedenken, dass die Auswirkungen heute wahrscheinlich andere sein würden als während vergangener Zeiträume mit starkem Dollar, da heutzutage die meisten Währungen der Schwellenmärkte flexible Wechselkurse hätten, die Schwellenmärkte insgesamt einen Leistungsbilanzüberschuss aufweisen würden und die Auswirkung eines starken Dollars auf die einzelnen Länder individuell von der Wirtschaftsstruktur und -politik der jeweiligen Nationen abhänge. (17.07.2018/ac/a/m)



