Bonn (www.aktiencheck.de) - In der Schweiz hat sich die Erholung der Wirtschaft nach dem Ende des Lockdowns erwartungsgemäß fortgesetzt, so die Analysten von Postbank Research.



Das KOF-Wirtschaftsbarometer, ein wichtiger konjunktureller Frühindikator, sei im Juli auf 85,7 Punkte gestiegen, von 60,6 Punkten im Vormonat. Der Anstieg sei damit deutlich stärker ausgefallen als erwartet. Grund zu übertriebener Euphorie bestehe gleichwohl nicht. Selbst nach der kräftigen Verbesserung liege der Index immer noch unter Vorkrisenniveau. Auch im Vergleich zur Eurozone bleibe die Stimmung bei den Eidgenossen noch gedämpft. Denn während der KOF weiterhin unterhalb seines langfristigen Durchschnitts liege und noch auf eine moderate Kontraktion hinweise, würden sich die Einkaufsmanagerindices in vielen EWU-Ländern inzwischen wieder oberhalb der wichtigen 50er-Marke befinden.



Gleichwohl dürfte das Schweizer BIP in diesem Jahr "nur" um sechs Prozent zurückgehen. Neben Deutschland würden die Eidgenossen damit zu den von der Pandemie weniger stark betroffenen Ländern Europas zählen. Eine weitgehend analoge Entwicklung in beiden Nachbarstaaten wäre auch kaum überraschend, sei Deutschland mit einem Exportanteil von fast 20 Prozent doch der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Beim EUR/CHF sei gestern kein nachhaltiger Trend erkennbar gewesen, er handele weiterhin deutlich oberhalb des diesjährigen Tiefstands bei rund 1,05. (31.07.2020/ac/a/m)



