Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) ist ein globales "best-in-class"-Technologieunternehmen für die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten und innovativen Lösungen und Dienstleistungen für Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Basierend auf anerkannter Technologie- und Beratungskompetenz adressieren Produkte und Lösungen von Schweizer zentrale Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus.



Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit seinen Partnern Elekonta Marek GmbH & Co.KG, Meiko Electronics Co. Ltd. und WUS Printed Circuit Co., Ltd. kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an und beschäftigt in diesem Netzwerk insgesamt über 20.000 Mitarbeiter in Deutschland, Japan, China und Vietnam. (04.08.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Robert-Jan van der Horst und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe gestern vorläufige Q2-Zahlen berichtet und die Guidance für das Gesamtjahr angepasst. Der Auftragseingang habe sich mit 32 Mio. Euro in Q2 weiter positiv entwickelt. Der Auftragsbestand sei somit von 157 Mio. Euro in Q1 auf 160 Mio. Euro zum Halbjahr gestiegen. Der Umsatz habe mit 29,5 Mio. Euro etwa auf dem Niveau des Vorjahres (29,8 Mio. Euro) sowie im Rahmen der Erwartungen (30,2 Mio. Euro) gelegen. Aufgrund der hohen Visibilität und der stabilen Nachfrage nach den Produkten von Schweizer Electronic habe das Unternehmen das Wachstumsziel für 2017 von 2 bis 4% auf 3 bis 5% erhöht. Die Analysten hätten bereits nach den Q1-Zahlen auf die konservative Guidance hingewiesen.Vor Sondereffekten habe das EBITDA im ersten Halbjahr mit 5,0 Mio. Euro respektive einer EBITDA-Marge von 8,1% im Rahmen der avisierten Marge für 2017 von 8 bis 9% gelegen. Allerdings hätten in Q2 zwei One-Offs das Ergebnis mit in Summe rund 1,4 Mio. Euro belastet. Diese hätten aus einer Rückstellung für Prozesskosten (ca. 1,0 Mio. Euro) bestanden, die aus einer Klage gegen eine Tochtergesellschaft sowie einem Rechtsstreit mit der ehemaligen Vorständin resultieren würden. Die verbleibenden 0,4 Mio. Euro seien wechselkursbedingte Anpassungen von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Energy Geschäfts. Insgesamt ergebe sich für Q2 somit ein berichtetes EBITDA von 0,1 Mio. Euro und ein EBIT von -1,9 Mio. Euro. Vor diesem Hintergrund habe Schweizer den Ausblick für die EBITDA-Marge 2017 auf 7 bis 8% gesenkt (zuvor: 8 bis 9%)Die Analysten hätten ihre Prognosen für das laufende Jahr entsprechend der positiven Nachfrage aber auch unter Berücksichtigung der One-Offs angepasst.Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie: