Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) ist ein globales "best-in-class"-Technologieunternehmen für die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten und innovativen Lösungen und Dienstleistungen für Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Basierend auf anerkannter Technologie- und Beratungskompetenz adressieren Produkte und Lösungen von Schweizer zentrale Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus.



Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit seinen Partnern Elekonta Marek GmbH & Co.KG, Meiko Electronics Co. Ltd. und WUS Printed Circuit Co., Ltd. kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an und beschäftigt in diesem Netzwerk insgesamt über 20.000 Mitarbeiter in Deutschland, Japan, China und Vietnam. (23.03.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Robert-Jan van der Horst von der Montega AG:Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) unverändert zu kaufen.Schweizer Electronic habe gestern vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlicht, die im Rahmen der Guidance und beim Ergebnis über unseren Prognosen gelegen hätten. Der Umsatz habe mit 120,9 Mio. Euro um 4,2% über Vorjahr und im Rahmen der Erwartungen (MONe: 122,0 Mio. Euro) sowie der Guidance (120 bis 122 Mio. Euro) gelegen. Beim Ergebnis habe der Leiterplattenhersteller positiv überraschen können.Nachdem Schweizer zuletzt aufgrund negativer One-Offs nur noch eine EBITDA-Marge am unteren Ende des Korridors von 7 bis 8% in Aussicht gestellt habe, sei es dank des soliden Q4 (EBITDA-Marge 12,1%) gelungen, für das Gesamtjahr eine EBITDA-Marge von 7,8% zu erzielen. Die Sonderbelastungen aus Prozessrückstellungen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem in China geplanten neuen Werk hätten sich auf 3,0 Mio. Euro belaufen. Bereinigt um diesen Effekt hätte die EBITDA-Marge bei 10,4% gelegen.Der Auftragseingang sei im abgelaufenen Jahr um 14,6% auf 181,5 Mio. Euro gestiegen und biete eine gute Basis für weiteres Wachstum im Kerngeschäft. Dies sollte das Unternehmen bei der Finanzierung des Investitionsgroßprojekts in China weiter unterstützen. Zudem habe Schweizer seine Beteiligung an Meiko deutlich reduziert. Durch die erfolgversprechende Kooperation mit WUS habe die Partnerschaft mit Meiko wohl in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Die erlösten 4,0 Mio. Euro, die im Nettoergebnis zu einem deutlichen Übertreffen der Analysten-Prognosen geführt hätten, stünden nun ebenfalls zur Finanzierung des neuen Werkes in China zur Verfügung.Aufgrund des Cashflows aus dem Anteilsverkauf erhöht Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel leicht von 29,50 auf 30,00 Euro und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Schweizer Electronic-Aktie. (Analyse vom 23.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link