Paris (www.aktiencheck.de) - Der Euro verliert gegenüber dem Schweizer Franken seit Monaten an Boden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zuletzt habe sich die Gemeinschaftswährung allerdings fester gezeigt, jedoch ohne eine grundlegende Trendwende einzuleiten. Diese erscheine erst bei Kursen jenseits von 1,085 greifbar. Am Markt würden Überlegungen die Runde machen, wonach die Schweizerische Nationalbank den Anstieg des Franken gebremst haben könnte. Dies lasse sich anhand gestiegener Fremdwährungseinlagen bei der SNB belegen, so Marktbeobachter. Dieser Eingriff könne als Signal gewertet werden, dass der Aufwärtstrend der eidgenössischen Währung der SNB Sorge bereite und weitere Eingriffe in den Markt wahrscheinlich seien. Wer den intakten Trend bei EUR/CHF begleite, könnte die jüngste Intervention also als erstes Warnsignal sehen.



Volkswirtschaftlich gehe es beiden Währungsräumen gut, und die Folgen der Coronakrise würden die Wirtschaft aktuell noch nicht belasten. Vielmehr habe die Schweiz derzeit einfach die Nase vorn. Das hätten etwa die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe signalisiert. Hier hätten die Eidgenossen rund zehn Punkte vor der Eurozone gelegen. Beide Regionen lägen aber dennoch stabil im expansiven Bereich. Deutlich geringeren Inflationsdruck verspüre die Schweiz, was sich an den Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ablesen lasse. Vor allem die Erzeugerpreise würden in der Eurozone stärker steigen, was eine Abwertung des Euro nahelege. Anleger sollten bei EUR/CHF den aktuellen Trend im Blick haben. Die SNB spiele aber zunehmend eine Rolle und könnte noch stärker intervenieren. (27.08.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.