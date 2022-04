Roche habe indes erneut eine starke Kaufempfehlung erhalten. Goldman Sachs habe zwar das Kursziel für die Schweizer leicht von 465 auf 458 Franken gesenkt, die Aktie aber auf der viel beachteten "Conviction Buy List" belassen. Analyst Keyur Parekh habe in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für sechs europäische Pharmaunternehmen aktualisiert. 2022 stehe bei Roche die Produktpipeline im Fokus. Die Schweizer dürften Daten zu Produkten in fortgeschrittenen klinischen Testphasen vorstellen.



Roche und Novartis seien jeweils im "Aktionär" Schweiz-Index vertreten. Insgesamt umfasse dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Qualitätsaktien. Dabei sorge neben den beiden Pharma-Konzernen auch Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC), die großen Drei im schweizerischen Standardwerte-Index SMI, für Stabilität und Sicherheit. Zwölf kleinere Wachstumswerte, die den Aktienkorb komplettieren würden, würden den zusätzlichen Boost bringen.



Der "Aktionär" Schweiz-Index glänze aus Anlegersicht gleich durch mehrere Vorteile: Der Aktienkorb verteile zum einen das Risiko auf mehrere Schultern und besteche zum anderen gerade in diesen (volatilen) Kriegszeiten mit Relativer Stärke. Der Index habe nämlich auf Monatssicht ein Plus von rund sechs Prozent verbucht. Zur Einordnung: Der DAX habe in diesem Zeitraum weniger als ein Prozent an Wert gewonnen.



Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei Roche hält der positive Newsflow an, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär".Nachdem jüngst gute Nachrichten aus den USA - seitens der der dortigen Gesundheitsbehörde FDA - gekommen seien, erhalte der Schweizer Pharmakonzern nun ein positives Analysten-Votum. Und auch der einheimische Konkurrent Novartis sorge für Aufmerksamkeit.Der schweizerische Pharmakonzern habe nämlich auf einem Krebskongress in den USA frühe klinische Daten angekündigt. Dabei gehe es um ein Mittel, das bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs zum Einsatz kommen solle. Der Produktkandidat namens JDQ443 habe in einer Phase-Ib-Studie vielversprechende Ergebnisse zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs geliefert, heiße es in einer Mitteilung vom Montagabend. Der Beginn einer Phase-III-Studie werde für Mitte 2022 erwartet.