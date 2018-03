Auch die Bevölkerung wachse gegenüber den Vorjahren stärker und die Arbeitslosenquote (6,7%) erreiche das niedrigste Niveau seit neun Jahren. Der Anstieg der Reallöhne sei allerdings noch verhalten. Das hohe Angebot an Arbeitskräften, hauptsächlich durch die Zuwanderung von Migranten, drücke teilweise die Arbeitslöhne. Gleichzeitig fehle es den Unternehmen aber an qualifizierten Arbeitskräften. Dies sei eine Herausforderung für die neue Regierung, die im Herbst gewählt werde.



Ein Risiko für die schwedische Wirtschaft würden die Analysten weiterhin im Wohnungsmarkt sehen. In der Hauptstadt Stockholm seien die Preise seit dem Zenit im Oktober 2017 um 6% gesunken, gegenüber 2008 liege das Plus aber immer noch bei 69%. Unter anderem dürften neue Vorschriften bei der Darlehensfinanzierung die Nachfrage nach Wohnimmobilien dämpfen. So müssten seit März 2018 Darlehen, die das 4,5Fache oder mehr des Bruttoeinkommens betragen würden, mindestens mit einer Tilgung von 1% zurückgeführt werden. Zuvor hätten Schuldner lediglich die Zinszahlungen leisten müssen.



Diese Maßnahmen seien sinnvoll vor dem Hintergrund der hochverschuldeten Privathaushalte (durchschnittlich 338% bei den Haushalten mit einer Baufinanzierung), die ein Risiko für die Finanzstabilität darstellen würden. Die etwas niedrigeren Hauspreise dürften sich in einer schwächeren Bautätigkeit niederschlagen, welche in den letzten Jahren wesentlich zum Wirtschaftswachstum beigetragen habe. Mit einem Einbruch des Wohnimmobilienmarktes würden die Analysten aufgrund der weiterhin niedrigen Zinsen und der guten Wirtschaftslage aber nicht rechnen.



Die Riksbank habe ihr Anleihekaufprogramm bereits eingestellt und sei damit der Europäischen Zentralbank einen Schritt voraus. Dennoch halte sie weiterhin am Leitzins von -0,5% fest, bis die Inflationsentwicklung als nachhaltig eingeschätzt werde. Die Inflationsrate habe 2017 bei jahresdurchschnittlich 1,8% und damit nahe dem Zielwert von 2% gelegen. Zu erwähnen sei in diesem Zusammenhang, dass Schwedens Wirtschaft durch einen starken Wettbewerb im Einzelhandel charakterisiert sei, der die Inflationsentwicklung tendenziell bremse. Seit Mitte letzten Jahres entwickle sich die Teuerung zudem rückläufig. Mit einer ersten Zinserhöhung würden die Analysten daher frühestens im Herbst 2018 rechnen. Die Riksbank werde bei ihrer Geldpolitik äußerst vorsichtig vorgehen, um eine verstärkte Abkühlung am Wohnimmobilienmarkt und eine übermäßige Aufwertung der Schwedischen Krone zu vermeiden. (Ausgabe vom 06.03.2018) (07.03.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die schwedische Volkswirtschaft ist 2017 mit 2,4% weniger kräftig gewachsen als im Vorjahr mit über 3%, so die Analysten der Helaba.Einen starken Schub habe das Schlussquartal mit einer Jahreswachstumsrate von 3,3% geliefert. Im Vergleich zu den anderen nordeuropäischen Ländern habe die Dynamik in Schweden in den letzten zwei Quartalen kontinuierlich zugenommen. Auch für dieses Jahr seien die Rahmenbedingungen insgesamt freundlich zu beurteilen. So würden die Staatsausgaben steigen und der private Konsum stütze die Wirtschaft. Die Bruttoanlageinvestitionen würden mit 6,5% stärker als in Europa wachsen. Die Erwerbstätigenquote liege in Schweden bei 68% - Tendenz steigend - das Land belege damit die Spitzenposition in Nordeuropa.