Nebeneffekt des Konjunkturoptimismus der FED sei aber gewesen, dass auch die Anleiherenditen weiter nach oben geklettert seien. In der Spitze mit 1,75% habe die Rendite für zehnjährige US-Anleihen ein neues Jahreshoch erreicht, was vor allem der europäische Bankensektor mit einem Zuwachs von über 2% positiv quittiert habe.



An der Wall Street hingegen sei der weitere Rendite-Anstieg naturgemäß nicht so gut angekommen. Zwar sei der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ebenfalls von den Finanzwerten gestützt worden und habe sogar noch ein neues Allzeithoch markiert, habe dann aber in den letzten beiden Handelsstunden ins Minus gedreht. Deutlich negativer habe es den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) getroffen: Von den elf S&P 500-Sektoren hätten nur die Finanztitel ein Plus zur Schlussglocke vorzuweisen vermocht; alle anderen Sektoren seien teilweise markant ins Minus gerutscht. Vor allem die Internet- und Technologieaktien hätten wieder einen rabenschwarzen Tag erlebt, was sich auch am deutlichen Minus der Technologie-Börse NASDAQ gut ablesen lasse. Aber neben den üblichen Verdächtigen (IT, zyklischer Konsum und Kommunikation) sei gestern vor allem der Energie-Sektor massiv unter die Räder gekommen und habe beim S&P 500-Sektorvergleich die Verliererliste angeführt, was ganz klar dem Einbruch der Ölpreise geschuldet gewesen sei.



Beim schwarzen Gold sei nach den massiven Anstiegen zuletzt die Luft vorerst einmal raus gewesen, wodurch die Rohölpreise gestern regelrecht abgesackt seien. Offensichtlich habe der zur Wochenmitte vermeldete überraschend starke Anstieg der US-Lagerbestände belastet. Hinzu komme auch die Sorge, dass im Zuge der Impfverzögerungen in Europa einesteigende Nachfrage erst einmal ausbleiben dürfte. Der Goldpreis hingegen habe vom angeknacksten Sentiment zumindest ein wenig profitieren können und habe leicht zugelegt.



Die Märkte Asiens hätten sich von der gestrigen Stimmungseintrübung allerdings nicht abkoppeln können und würden heute Morgen nahezu geschlossen im Minus notieren. Ein besonderes Detail am Rande: Die japanischen Indices Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) und Topix (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU) würden sich heute Morgen äußerst uneinheitlich präsentieren: Während der Nikkei 225 mit rund 1,4% im Minus notiere, könne der Topix entgegen dem internationalen Trend ein marginales Plus vorweisen. Dies sei vor allem der japanischen Notenbank geschuldet, die zwar wie erwartet ihre Renditezielspanne ausgeweitet habe, aber zugleich signalisiert habe, dass sie umfangreiche ETF-Käufe vornehmen werde, falls sich die Märkte destabilisieren sollten. Anders als bisher wolle sie aber Nikkei-gebundene ETFs dabei außer Acht lassen und sich nur mehr auf Topix-gebundene ETFs beschränken.



Während sich die Futures für die US-Aktienindices nach den gestrigen Turbulenzen unverändert bis leicht positiv präsentieren würden, würden die europäischen Pendants für heute einen klar schwächeren Handelsstart signalisieren. (19.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Vor rund einem Jahr erlebten die globalen Aktienmärkte ihren Corona-Tiefpunkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Seither habe sich aber einiges an den Börsen getan: So habe z.B. der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über 6.000 Punkte gewonnen und notiere aktuell so hoch wie nie. Die Aussicht auf weiter billiges Geld der Notenbanken weltweit habe die Aktienmarkt-Rally befeuert. Während viele Menschen in Europa eine dritte Welle befürchten und um den Osterurlaub bangen würden, herrsche auf dem Börsenparkett beste Stimmung, wobei vor allem der DAX von einem Rekord zum nächsten stürme und auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) gestern auf dem höchsten Stand seit EndeSeptember 2008 geschlossen habe.Als Unterstützung hätten noch die Kommentare der US-Notenbank nachgewirkt, die mit ihren Aussagen (eine Kombination aus ultralockerer Geldpolitik sowie Konjunkturoptimismus) absolut den Nerv der Anleger getroffen habe. Auch das am Nachmittag veröffentlichte Gutachten der EU-Gesundheitsbehörde EMA, dass der AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF)-Impfstoff sicher und wirksam sei, sei im Handel positiv aufgenommen worden, habe aber - da dies im Grunde erwartet worden sei - keine neuen Impulse mehr gesetzt.