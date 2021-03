Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (17.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten zum Kauf der Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND).Schneider Electric habe einen soliden Jahresbericht für das Pandemie-Jahr 2020 vorgelegt. Die strukturellen nachhaltigen Wachstumstrends, in denen Schneider Electric gut verankert sei, seien intakt.Das abgeschlossene Geschäftsjahr sei durch vier Akquisitionen (RIB, ProLei.t.,L&T und OSIsoft, letztere via AVEVA) geprägt gewesen. Das Ziel für 2021 sei, diese friktionsfrei in die bestehende Organisationsstruktur zu integrieren und so zur Margensteigerung beizutragen, wobei die Akquisition von OSIsoft durch AVEVA noch nicht abgeschlossen sei. Zu höheren Margen trage auch die Dekonsolidierung zweier Einheiten (Electroshield Samara, Converse Energy Projects) bei.Des Weiteren habe das Unternehmen Anfang März dieses Jahres angekündigt, eine 30%-Beteiligung an Uplight Inc. aufzunehmen. Dieser US-Technologieplayer biete Softwarelösungen für Versorger an und trage hiermaßgeblich zur Digitalisierung der Kunden sowie zur Unterstützung der Energiewende bei, womit er sehr gut zur Unternehmensstrategie von Schneider Electric passe. Die Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehörden sei noch ausständig.Schneider Electric habe sich über die letzten Jahre zu einem Liebling des Kapitalmarkts gemausert. Zum einen sei dies der starken Positionierung des Unternehmens bei Produkten und Dienstleistungen, die die Dekarbonisierung und Digitalisierung wichtiger Branchen ermöglichen und unterstützen würden, geschuldet. Zum anderen habe Schneider über die letzten Jahre Konstanz bei Wachstum und Margengenerierung bewiesen. Die langfristigen Wachstumstrends rund um das Thema Nachhaltigkeit seien intakt. Schneider Electric sei eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich, was einen Bewertungsaufschlag rechtfertige.Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen die Schneider Electric-Aktie mit einem Kursziel von EUR 140,12 (basierend auf einem KGV von 22 und einem EV/EBITDA-Multiple von 14,1 für das Geschäftsjahr 2022) auf "kaufen". (Analyse vom 17.03.2021)