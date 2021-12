Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Schneider Electric SE:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND, EN Paris-Symbol: SU) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (15.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Schneider Electric SE (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND, EN Paris-Symbol: SU) von "Kauf" auf "Halten" herab.Zum dritten Quartal habe das französische Unternehmen wie gewohnt nur Umsatzzahlen preisgegeben. Diese hätten sich trotz anhaltender Lieferengpässe und eines weiterhin herausfordernden Umfelds in allen Bereichen und Regionen positiv entwickelt, mit einem Plus von knapp 9% sei ein Umsatz von EUR 7,2 Mrd. generiert worden. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei bestätigt worden, trotz anhaltender Lieferkettenengpässe, die wohl noch die nächsten zwei bis drei Quartale andauern würden. Das Ergebnis für 2021 werde am 17. Februar 2022 veröffentlicht.Ende November habe das Unternehmen bei seinem virtuellen Kapitalmarkttag einen genaueren Blick in die Karten gewährt. In den Jahren 2022 bis 2024 werde ein Umsatzwachstum von fünf bis acht Prozent angestrebt, was im Vergleich zur Branchenkonkurrenz ambitioniert sei und über dem Wachstum der vergangenen Zielperiode liege (3-6% in 2019 bis 2021). Die dahinterliegende Kernbotschaft sei gewesen, dass dieser Zukunftspfad auf einem stärkeren Ausbau des digitalen Angebots, Services und Nachhaltigkeit basiere. Für Forschung und Entwicklung möchte Schneider in Zukunft mehr Geld in die Hand nehmen (in den letzten Jahren hätten die Ausgaben dafür bei ca. 5% des Umsatzes gelegen), um das Wachstum zu unterstützen. Der Hauptfokus dieser Agenden werde bei Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Cybersecurity und Künstlicher Intelligenz liegen.Während mittlerweile (fast) jedes Unternehmen seine Nachhaltigkeitsagenda habe, deren Ziele mitunter hehr anmuten würden, so gestalte sich die Umsetzung der dafür notwendigen Maßnahmen und die Erreichung dieser Ziele oft als sehr schwierig. Mit seinem einzigartigen Produktportfolio spiele Schneider Electric eine maßgebliche Rolle bei der Implementierung von Nachhaltigkeit in vielen Branchen und Endmärkten. Das Unternehmen wolle die Zusammenarbeit mit seinen Kunden nochmals intensivieren und hier auch schon in der Planungsphase umfangreichere Beratung anbieten.Mit der Plattform EcoStruxure habe Schneider eine Software-Architektur geschaffen, die in zahlreichen Endmärkten eingesetzt werden könne (z.B. Haushalte, Gebäude, Rechenzentren, Infrastruktur oder Fertigungsindustrie). Schneider gestalte diese Plattform als offenes System, um die Funktionalität von möglichst vielen Applikationen (es werde ein so genanntes "Platform and Data as a Service"-Angebot geschaffen) und die Verbindung mehrerer Systeme zu ermöglichen. So könne die Effizienz von Prozessen und Abläufen verbessert werden und zum Beispiel maßgeblich zur Optimierung der Energienutzung beitragen.Schneider Electric habe die letzten 15 Jahre damit verbracht, ein Unternehmen zu schaffen, dass auf die strukturellen Wachstumstrends Industrielle Automatisierung, Elektrifizierung und Schutz vor dem Klimawandel setze und somit die Erwartungen und Bedürfnissen der Kunden von heute und morgen treffe. Das Unternehmen setze einen langfristigen Fokus auf Effizienz, Nachhaltigkeit, Software und profitable Produktlösungen, eingebettet in einer globalen Struktur mit starken lokalen Niederlassungen und dezentralisierten Kundenschnittstellen. So entstehe ein Geschäftsmodell, das zukünftiges Wachstum ermögliche.Allerdings müssen Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, aufgrund der aktuell sehr hohen Bewertung ihre Empfehlung für die Schneider Electric-Aktie auf "Halten" ändern, bei einem Kursziel von EUR 163,33. (Analyse vom 15.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: