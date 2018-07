Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (17.07.2018/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Analysten Simon Toennessen und Jaroslaw Pominkiewicz von der Privatbank Berenberg:Simon Toennessen und Jaroslaw Pominkiewicz, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND).Nach einem starken Q1-Ergebnis würden sie erwarten, dass die Trends entweder ähnlich bleiben (Niederspannung, Industrieautomatisierung) oder sich verbessern (Mittelspannung) würden - unterstützt durch mehr Arbeitstage und weniger Gegenwind von der Währungsseite, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Nach ihrem Erachten unterschätze der Markt, dass Schneider Electric weniger zyklisch sei als in der Vergangenheit. Nachdem die Aktie im vergangenen Monat um 5% hinter dem SXNP zurückgeblieben sei, erscheine eine 10,8-fache EV/EBITA-Bewertung (2019) attraktiv. Konsensus-Upgrades dürften im niedrigen einstelligen Bereich liegen.Simon Toennessen und Jaroslaw Pominkiewicz, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Schneider Electric-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 81 Euro bestätigt. (Analyse vom 17.07.2018)Börsenplätze Schneider Electric-Aktie: