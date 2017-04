ISIN Schindler-Aktie:

Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz. (25.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF).Das Auftragswachstum und die Margenexpansion von Schindler hätten in Q1 17 die Erwartungen übertroffen. Das Umsatzwachstum bleibe nach wie vor hinter dem Auftragswachstum zurück. Dies deute nach Einschätzung des Analysten auf immer längere Vorlaufzeiten und ein anhaltend vorsichtiges Abrufverhalten von Kunden hin.Ausgehend von den aktualisierten Input-Parametern seiner DCF-Bewertung (etwas niedrigerer risikofreier Zinssatz und Marktprämie) erhöht Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein Kursziel von CHF 200 auf CHF 210, hält aber angesichts des etwas begrenzten Aufwärtspotenzials an seinem "hold"-Rating für die Schindler-Aktie fest. (Analyse vom 25.04.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Schindler-Aktie:182,423 EUR +0,01% (25.04.2017, 08:35)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Schindler-Aktie:196,90 CHF -1,06% (25.04.2017, 10:57)