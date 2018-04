Tradegate-Aktienkurs Schindler-Aktie:

Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz. (27.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF).In der gestrigen Telefonkonferenz zu Q1/2018 habe sich Schindler bei den Marktaussichten für dieses Jahr eher optimistisch gezeigt und insbesondere auf verstärkte Aktivitäten bei Grossprojekten verwiesen. Für China erwarte die Unternehmensleitung nach wie vor eine in Stückzahlen weitgehend stagnierende Entwicklung bei kontinuierlicher Preiserosion. In Indien sei dagegen eine fortgesetzte Erholung von den Geld- und Steuerreformen festzustellen. Auch in Brasilien belebe sich die Bautätigkeit wieder. In Europa sei die Nachfrage unverändert hoch, vor allem in Deutschland.Schindler gehe für GJ 2018 weiterhin von einem Umsatzwachstum von 3 bis 5% in Lokalwährung aus. Angesichts des bereinigten Wachstums von 6,4% in Q1/2018 und eines Auftragsbestands, der sich in Lokalwährung um 6.6% gegenüber dem Vorjahr erhöht habe, halte der Analyst diese Vorgabe für eher konservativ.Das Ziel der Unternehmensleitung für dieses Jahr sei nach wie vor eine weitere Verbesserung der EBIT-Marge. Allerdings habe sie noch einmal betont, dass dies aufgrund der deutlich höheren Rohstoffpreise, der Lohnerhöhungen und der niedrigeren Margen im Auftragsbestand schwieriger sein werde als letztes Jahr.Angesichts des begrenzten Aufwärtspotenzials hält Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, an seinem "hold"-Rating für die Schindler-Aktie fest. (Analyse vom 27.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Schindler-Aktie: