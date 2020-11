(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

Börsenplätze Scherzer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Scherzer-Aktie:

2,10 EUR 0,00% (04.11.2020, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Scherzer-Aktie:

2,12 EUR 0,00% (03.11.2020, 17:35)



ISIN Scherzer-Aktie:

DE0006942808



WKN Scherzer-Aktie:

694280



Ticker-Symbol Scherzer-Aktie:

PZS



Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate. (04.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) weiterhin zu kaufen.Die Scherzer & Co. AG habe ihre aktuelle Präsentation am 02.11.2020 veröffentlicht. Mit 2,51 Euro je Aktie halte sich der Net Asset Value weiterhin 17% über dem aktuellen Kurs von 2,10 Euro. Die TOP 10 Positionen würden weiterhin auf einem hohen Niveau von 64% des Gesamtportfolios liegen. Aufgrund der von Lutz erwarteten Stabilität des Portfolios lasse er seinen aktuellen Zielkurs von 2,60 Euro unverändert, ebenso seine "kaufen"-Empfehlung.Audi: Nachdem das OLG München den Squeeze-out freigegeben habe, sodass die Eintragung ins Handelsregister kurzfristig erfolgen könne, sollte das Andienungsvolumen in Höhe von 17 Mio. Euro demnächst bei Scherzer eingehen. In diesem Fall könnten aufgenommene Kredite getilgt werden und der Anteil der TOP 10 Positionen sich wieder auf unter 60% reduzieren. Bei einer positiven weiteren Entwicklung der Kapitalmärkte sehe der Analyst es als nicht unwahrscheinlich an, dass Scherzer für 2020 eine Dividende zahlen könnte.Oldenburgische Landesbank: Das Spruchverfahren sei ohne Erhöhung der Barabfindung beendet worden. Das Andienungsvolumen habe damals ca. 8,4 Mio. Euro betragen.Aktuelle Themen: Am Freitag, 06.11., berichte Freenet AG (Q3, knapp 7% im Portfolio); hier habe es zuletzt ein Übernahmeangebot für die Sunrise Communications AG Beteiligung durch Liberty Global gegeben. Die Rocket Internet SE habe ihre Aktien delisten lassen. Das Rückerwerbsangebot in Höhe von 18,57 Euro je Aktie liege mehr als 35% unter dem Buchwert des Eigenkapitals. Scherzer könnte hier weiter aktiv werden.CMD 2020: Die Scherzer veranstalte dieses Jahr ihren Capital Markets Day am Dienstag, 10.11.2020, als virtuelle Veranstaltung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: