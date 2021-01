Börsenplätze Scherzer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Scherzer-Aktie:

2,48 EUR +0,81% (28.01.2021, 17:01)



XETRA-Aktienkurs Scherzer-Aktie:

2,50 EUR +2,46% (28.01.2021, 17:36)



ISIN Scherzer-Aktie:

DE0006942808



WKN Scherzer-Aktie:

694280



Ticker-Symbol Deutschland Scherzer-Aktie:

PZS



Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol Deutschland: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem XETRA sowie in Tradegate. (28.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol Deutschland: PZS).Die Scherzer habe kürzlich ihr vorläufiges Rekord-EBIT mit 9,2 Mio. Euro sowie das vorläufige EBT mit 12,5 Mio. Euro veröffentlicht, was weit über den Schätzungen der Aktienanalysten von FMR Research von 7,8 Mio. Euro bzw. 4,9 Mio. Euro gelegen habe. Die Zahlen seien noch ungeprüft. Das Management habe 2020 eine Erhöhung des Net Asset Values von 23,9% je Aktie ggü. Vj. geschafft, wohingegen die große Benchmark DAX 3,5% ggü. Vj. Geschafft habe - nach einem schwachen 2019 im Vergleich zum DAX nun die Outperformance!Einen großen Teil des Erfolges sähen die Aktienanalysten von FMR Research in der guten Entwicklung der AUDI-Beteiligung (Andienungsvolumen von 16,9 Mio. Euro) und der AXA -Nachbesserungsrechte (8,5 Mio. Euro ertragswirksam vor Steuern).Aufgrund des starken Anstiegs der Börsen nach dem Corona-Crash im März 2020 würden die Aktienanalysten von FMR Research erwarten, dass Scherzer insgesamt nur geringe Abschreibungen auf Wertpapiere in der GuV habe, was somit zu einem entsprechend hohen EBT führe. Die Aktienanalysten von FMR Research würden ihre Schätzungen anpassen und nun ein 2020e EBIT von 9,2 Mio. Euro für 2020e und ein Ergebnis vor Steuern von 12,5 Mio. Euro erwarten.Die Aktienanalysten von FMR Research würden ihr Modell anpassen und in ihrem normalen Szenario einen fairen Wert von 2,99 Euro pro Aktie erhalten, welcher leicht über dem zuletzt gemeldeten NAV von 2,91 Euro liege, 17% über dem letzten Schlusskurs. Darin berücksichtigt seien noch keine Nachbesserungen sowie ein Anstieg der restlichen 40% des Portfolios.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen