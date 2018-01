Börsenplätze Schaltbau-Aktie:



ISIN Schaltbau-Aktie:

DE0007170300



WKN Schaltbau-Aktie:

717030



Ticker-Symbol Schaltbau-Aktie:

SLT



Kurzprofil Schaltbau Holding AG:



Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300, WKN: 717030, Ticker-Symbol: SLT) gehört mit einem Umsatz von rund 430 Millionen Euro und mehr als 2.600 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme, Industriebremsen für Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete.



Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik. (19.01.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Schaltbau-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Es ist gar nicht so einfach, in Zeiten haussierender Aktienmärkte Unternehmen zu finden, bei denen eine positive Kursentwicklung erst noch bevorstehen könnte. Die Münchener Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300, WKN: 717030, Ticker-Symbol: SLT) zählt zweifelsohne zu diesen Werten, nachdem der Konzern in den vergangenen Jahren einige Hiobsbotschaften vermelden musste und dafür von der Börse ziemlich abgestraft wurde, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Der Schaltbau-Konzern gehöre mit einem Jahresumsatz von über 500 Mio. Euro und 3.370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen des Schaltbau-Konzerns würden komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme und Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge, Industriebremsen für Containerkräne und Windkraftanlagen sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete liefern.Lange Jahre hätten sich Schaltbau-Aktionäre über eine gute Geschäftsentwicklung freuen können. Der Konzernumsatz sei seit 2012 kontinuierlich angestiegen, 2016 seien 509 Mio. Euro umgesetzt worden, das Konzernergebnis habe sich bis 2015 immer im Bereich zwischen 20 und 30 Mio. Euro bewegt. Zudem habe Schaltbau regelmäßig eine Dividende ausgeschüttet. Nicht zuletzt deswegen sei die Kursentwicklung an der Börse hervorragend gewesen: Im Zeitraum von 2012 bis Mitte 2016 habe sich der Aktienkur mehr als verdoppeln können.Mit der Herrlichkeit vorbei sei es dann aber im Juli 2016 gewesen. Der Vorstand habe damals erstmals die Umsatzprognose nach unten anpassen müssen. Doch damit nicht genug, in kurzen Abständen danach sei eine Gewinnwarnung nach der anderen gefolgt. Für das Geschäftsjahr 2016 habe der Vorstand schließlich einen Verlust noch 12 Mio. Euro einräumen müssen, die Dividende sei gestrichen worden.Damit sollte dann nach Meinung der Experten aber für Schaltbau das Schlimmste überstanden sein. Sie würden glauben, dass der Konzern 2018 wieder in ruhigeres Fahrwasser gerate und spätestens 2019 auch wieder dividendenfähig werde. Wenn dies so eintrete, könnten sich Schaltbau-Aktionäre dann aber freuen. Denn es gebe insgesamt nur 6,6 Mio. Aktien, sodass sich ein potenzieller Gewinn auf eine überschaubare Zahl von Aktien verteile - mit entsprechendem Kurspotenzial.Aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen eignet sich die Schaltbau-Aktie nach unserer Einschätzung derzeit nur für spekulativ orientierte Anleger, so die Experten in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". Für die könnte es sich auszahlen, die Schaltbau-Aktie, die aktuell bei rund 29 Euro notiere, bis zu einem Niveau von 30 Euro zu kaufen. Das mittelfristige Kursziel siedle man bei 50 Euro an, ein Stop-Loss-Limit sollte bei 24 Euro platziert werden. (Ausgabe 1/2018)