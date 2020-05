Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (14.05.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF).Der Schaeffler-Konzern habe infolge der Corona-Pandemie einen Rückgang der Umsatzerlöse im ersten Quartal 2020 um 9,4% auf EUR 3,282 Mrd. hinnehmen müssen. Währungsbereinigt habe sich ein Minus in Höhe von 9,2% ergeben. Der Konzern habe beim Umsatz in allen ausgewiesenen Regionen einen währungsbereinigten Rückgang verzeichnet: Greater China (-11,2%), Europa (-10,4%), Americas (-6,0%) und in Asien/Pazifik (-9,3%).Wenig überraschend sei der Ausblick des Vorstands unkonkret ausgefallen, die Corona-Pandemie führe zu kaum einschätzbaren Folgen. Der Analyst erwarte, dass auch die Q2-Ergebnisseim roten Bereich liegen würden. Allerdings gebe China Hoffnung und zeige möglicherweise den Weg aus der Coronavirus-Krise auf. Der Automobil-Absatzrückgang im Reich der Mitte sei im April mit nur noch 5,5% recht moderat ausgefallen. Im März habe er noch bei 36% gelegen, im Februar sogar bei 80%.Marktbedingt reduziert Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, das Kursziel für die Schaeffler-Vorzugsaktie von EUR 7,00 auf EUR 6,00, bestätigt aber zugleich das Anlageurteil "halten". (Analyse vom 14.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Schaeffler AG: Keine vorhanden.