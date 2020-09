XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (10.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern wolle durch weitere Entlassungen den Kostenrahmen senken und habe angekündigt, weitere 4.400 Stellen in Deutschland und Europa abbauen zu wollen. Wegen der Krise in der Automobilindustrie wolle Schaeffler deutliche Einschnitte vornehmen. Das Maßnahmenpaket der Personalkürzungen solle bis Jahresende 2023 zu 90% realisiert werden. Man erhoffe sich durch das Paket Einsparungen i.H.v. 250 bis 300 Mio. Euro jährlich.Zu den Einsparungen kämen Transformationsaufwendungen i.H.v. 700 Mio. Euro. Damit seien die ersten positiven Effekte, die auf die Schaeffler-Vorzugsaktie hätten abfärben können, verpufft. Bei dem Papier dränge sich ein Einstieg derzeit nicht auf, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: