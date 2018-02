ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen".



Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,3 Mrd. Euro. Mit rund 86.600 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. (08.02.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktie rutscht zweistellig in den Keller - AktienanalyseDer Preisdruck in der Autobranche macht Schaeffler schwer zu schaffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz steigender Umsätze sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf 1,6 Mrd. Euro zurückgegangen. Die EBIT-Marge sei von 12,7 auf 11,3 Prozent abgesackt. Und Besserung sei nicht in Sicht, im Gegenteil: 2018 solle die Kennziffer wohl noch weiter zurückgehen. Schaeffler stelle derzeit 10,5 bis 11,5 Prozent in Aussicht. Damit habe der Konzern die Börse völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Die Schaeffler-Aktie sei nach der Bilanzvorlage zweistellig in den Keller gerauscht. Einige Analysten würden dennoch zum Kauf der Schaeffler-Vorzugsaktie raten. (Ausgabe 05/2018)