ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen".



Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,3 Mrd. Euro. Mit rund 86.600 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. (21.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ashik Kurian von Jefferies:Ashik Kurian, Aktienanalyst von Jefferies, erhöht in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) und rät weiterhin zum Kauf.Die starke Umsatzdynamik bei den Autozulieferern dürfte im Jahr 2017 anhalten, der Margenanstieg jedoch durch höhere Investitionen gebremst werden, so der Analyst. Während Fahrerassistenzsysteme wohl der größte Wachstumstreiber bleiben würden, sei der Bereich Diesel weiterhin ein Hemmschuh. In Europa ziehe Kurian Aktien wie Continental und Schaeffler vor. Für letztere spreche auch eine attraktive Bewertung.Ashik Kurian, Aktienanalyst von Jefferies, bewertet die Schaeffler-Vorzugsaktie weiterhin mit dem Votum "buy" und hebt das Kursziel von 16,00 auf 18,00 Euro an. (Analyse vom 21.03.2017)XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:15,98 EUR -0,44% (21.03.2017, 11:22)Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:16,024 EUR +0,23% (21.03.2017, 11:33)