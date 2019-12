Für das Geschäftsjahr 2019 würden Analysten im Schnitt mit einem Umsatz von 399 Millionen Kronen nach 330 Millionen im Vorjahr rechnen. Für 2020 werde ein Anstieg auf satte 608 Millionen Kronen erwartet. Das Ergebnis je Aktie solle dann entsprechend von geschätzten 0,31 Kronen im Jahr 2019 auf 0,59 Kronen klettern. Daraus resultiere ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 35 für das kommende Jahr. Vor dem Hintergrund der zukunftsträchtigen Technologien im Portfolio, der Expansionsfantasie und dem skalierbaren, profitablen Geschäftsmodell sei dies eine absolut faire Bewertung für die Anteilscheine von Scanship. Zu dieser Einschätzung seien auch jüngst die Analysten von Pareto Securities gekommen, welche die Papiere mit einem Kursziel von 23 Kronen zum Kauf empfehlen würden.



Scanship gehöre mit dem breiten Portfolio an sauberen, nachhaltigen Technologien für Schiffe und landbasierte Anwendungen die Zukunft. Noch würden die Anteilscheine weit unter dem Radar vieler Investoren fliegen. Doch das könnte sich schlagartig ändern. Gelinge es Scanship, den Auftragsbestand weiterhin zu steigern und Margenverbesserungen zu realisieren, sollten die Papiere in neue Dimensionen vorstoßen können.



"Der Aktionär" traut der Scanship-Aktie eine Kursverdopplung in den kommenden Monaten auf 4,00 Euro zu. Für Mutige, so Michel Doepke. (Analyse vom 18.12.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis: Dieser Artikel erschien im Rahmen der Titelstory "5 Profis 5 Wetten auf 100%" in Ausgabe 50/2019.



Börsenplätze Scanship-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Scanship-Aktie:

2,42 EUR +1,26% (18.12.2019, 11:38)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Scanship-Aktie:

24,10 NOK -1,63% (17.12.2019)



ISIN Scanship-Aktie:

NO0010708068



WKN Scanship-Aktie:

A111AY



Ticker-Symbol Scanship-Aktie:

213



Kurzprofil Scanship Holding ASA:



Scanship Holding ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (18.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scanship-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Scanship Holding ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213) unter die Lupe.Wenn nicht jetzt, wann dann? Selten habe die Klima-Problematik die Welt derart beschäftigt wie im Jahr 2019. Die Gründe dafür seien vielschichtig: Strengere Emissionsvorschriften und gesellschaftlicher Druck würden ganze Sektoren zum Umdenken zwingen. Eine Branche, die diesen Druck in den kommenden Jahren mit voller Breitseite zu spüren bekommen werde, sei die Schifffahrt. Die Internationale Schifffahrtsorganisation (IMO) setze seit Kurzem auf eine Auftaktstrategie zur Reduktion von Emissionen auf See. Im Vergleich zum Jahr 2008 sollten im Jahr 2050 etwa 50 Prozent weniger Schadstoffe in die Umwelt geblasen werden.In der Regel würden die tonnenschweren Transportmittel mit Schweröl fahren. Das Kreuzfahrtschiff "Aida Nova" bilde dabei mit einem Flüssiggas-Antrieb die etwas sauberere Ausnahme. Von Emissionsfreiheit sei man damit jedoch auch meilenweit entfernt. Erste Länder würden Alarm schlagen: Norwegen plane beispielsweise, Kreuzfahrtschiffe aus den Fjorden zu verbannen. Schon im Frühjahr dieses Jahres habe der CEO des schwedischen Brennstoffzellen-Entwicklers PowerCell Per Wassén diese Problematik geschildert: "Norwegen will keine Dieselfähren mehr an den Küsten mit ihren ökologisch sensiblen Gebieten wie den Fjorden. Sie verfügen auch über eine große Fischzuchtindustrie und wollen die Risiken für schiffsbedingte Verunreinigungen minimieren."Wie solle das kurz- bis mittelfristig gelingen, wenn aktuell die "Aida Nova" mit Flüssiggas die sauberste Alternative darstelle und Schiffe mit Brennstoffzellen-Antrieb erst in Projekten erprobt würden? Das gesamte Problem könne auch das Unternehmen nicht gänzlich lösen. Doch die norwegische Gesellschaft könne mit einer Vielzahl an spannenden Technologien einen erheblichen Beitrag dazu leisten, die Schiffe sauberer zu machen. Es handle sich um Scanship (in Zukunft VOW).Die Norweger böten Lösungen für die Rückgewinnung von Abfallressourcen an und könnten sogar Abfall zu Energie machen. Scanship habe mit den Abwasserreinigungs- und Abfallentsorgungssystemen inzwischen über 100 Kreuzfahrtschiffe ausgestattet. Carnival, Royal Caribbean International oder TUI - nahezu alles, was Rang und Namen im Kreuzfahrt-Business habe, setze auf Scanship. Neben der norwegischen Zentrale agiere das Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Polen und den USA.Mitte 2019 habe Scanship mächtig für Furore mit der Weiterentwicklung der hauseigenen Technologien gesorgt. Im April dieses Jahres hätten die Norweger einen "Durchbruch" bei der eigens entwickelten MAP-Technologie verkündet. Demnach habe Scanship einen Vertrag über die Lieferung ihrer ersten groß angelegten landbasierten industriellen MAP im Rahmen eines Forschungsprogramms zur Herstellung von "Biokohle" aus der Pyrolyse von organischen Abfällen abgeschlossen. 50 Prozent der Mittel stelle dabei der Norwegische Forschungsrat zur Verfügung, Scanship bleibe allerdings Eigentümer der Anlage. Das Hauptziel des Projekts sei die Schaffung eines nachhaltigen und wertvollen Biokohle-Sorptionsmittels für die Boden-, Luft- und Abwasserbehandlung aus pyrolysierten organischen Abfallfraktionen.Zusätzliches Wachstumspotenzial möchte Scanship mit der Übernahme von ETIA erschließen. Kostenpunkt: 19,7 Millionen Euro. Die Verkäufer seien im Rahmen der Transaktion nun Scanship-Aktionäre. Ein enormer Vertrauensbeweis. Mit der ETIA-Technologie würden die Norweger planen, das Portfolio an landbasierten Lösungen zu erweitern, dazu würden Anlagen zur Abfallverwertung und der fossilfreien Energieerzeugung zählen. Der Zukauf passe ideal in das skalierbare Geschäftsmodell von Scanship - und sollte schon bald für zusätzliche Impulse sorgen.Das Scanship-Management dürfte an einer erfreulichen Kursentwicklung interessiert sein. Schließlich würden sowohl der CEO als auch CDO und COO der Gesellschaft jeweils 10,5 Prozent der Aktien halten. Größter Einzelaktionär sei die Investmentgesellschaft Ingerø Reiten, weitere 4,3 Prozent würden sich in den Händen von Trethom AS befinden und sogar Goldman Sachs sei mit 1,9 Prozent bei Scanship involviert. Das hohe Engagement von Insidern und institutionellen Investoren sei ein enormer Vertrauensbeweis in die Zukunft der Gesellschaft, die zuletzt auch operativ wieder überzeugt habe.Die Auftragsbücher würden aus allen Nähten platzen. Per 27. November hätten sich diese auf 870 Millionen Norwegische Kronen (85,6 Millionen Euro) belaufen. Mit den Lifecycle-Services (Optionen) betrage der Bestand sogar 1,46 Milliarden Kronen. Die zuletzt starke Entwicklung sei auf frische Aufträge für Schiffe aus Frankreich und aus der Industrie für einen global agierenden Konsumgüterhersteller für die Pyrolyse-Technologie der zuvor übernommenen ETIA zurückzuführen.Die Auftragslage stimme kurz- bis mittelfristig positiv. "Der Aktionär" erwarte von Scanship in den kommenden Quartalen weitere Aufträge und eine dynamische Entwicklung des Auftragsbestandes bis Ende 2020.Nicht nur die Übernahme und der hohe Auftragsbestand würden für die Aktie sprechen. Scanship wirtschafte profitabel. Im dritten Quartal hätten die Norweger das EBITDA um satte 29 Prozent auf 34,8 Millionen Kronen gesteigert, die dazugehörige Marge habe um einen Prozentpunkt auf 12,9 Prozent ausgeweitet werden können. Gelinge es Scanship, weitere Skalierungseffekte zu erzielen, sollten mittelfristig EBITDA-Margen von über 15 Prozent realistisch sein.