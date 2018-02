Aus Sicht der Experten sei die Aufnahme Saudi-Arabiens in die MSCI-Beobachtungsliste für eine mögliche Hochstufung zum Schwellenmarkt eine Anerkennung der Fortschritte bei der Kapitalmarktliberalisierung im Königreich seit Mai 2015.



Besonders die saudische Kapitalmarktbehörde CMA und Saudi-Arabiens bedeutende Börse Tadawul hätten sich dafür eingesetzt, dass der Aktienmarkt des Königreichs internationale Handelsstandards erfülle.



Zu den Entwicklungen würden ein zweitägiger Abrechnungszyklus, verpflichtende Barzahlungen bei Lieferung der Aktien (Lieferung gegen Zahlung), ein geordnetes Verfahren für nicht ordnungsgemäß ausgeführte Handelsaufträge, die Einführung von Leerverkauf sowie Möglichkeiten für Werpapierleihgeschäfte gehören.



Einiges spreche dafür, dass die Hochstufung Saudi-Arabiens schneller stattfinden könnte, als es in einigen Kommentaren zunächst erwartet worden sei. Pakistan sei nach nur einem Jahr auf der "Beobachtungsliste" 2017 zum Schwellenmarkt hochgestuft worden. Die Experten von Franklin Templeton gehen davon aus, dass Saudi-Arabien mit einem ähnlichen Tempo in den Index aufgenommen werden könnte. Die Aufnahme des Königreichs werde in Abstimmung zwischen MSCI, den Eigentümern der Unternehmen, Anlageverwaltern und der Verkäuferseite festgelegt werden.



Bislang würden die Anleger positiv reagieren. Die Experten würden erwarten, dass sich Saudi-Arabiens Weg durch den MSCI-Prozess etwa so darstellen könnte: Ankündigung der Aufnahme in den MSCI EM Index im Juni 2018 und effektive Indeximplementierung Anfang Mai 2019.



Angesichts der Größe des saudischen Aktienmarktes wären wir nicht überrascht, wenn das Land in zwei gleichen Phasen aufgenommen würde, so die Experten von Franklin Templeton. So könnten für eine geschätzte Gewichtung von 5% im Index 2,5% im Mai 2019 und die restlichen 2,5% im August 2019 implementiert werden. Voraussetzung für diesen Termin wäre es jedoch nach Meinung der Experten, dass die Anleger prüfen würden, ob zur Marktinfrastruktur in Saudi-Arabien passen würde.



Für Saudi-Arabien wäre die Aufnahme in den Kreis der Schwellenmärkte nur ein erster Schritt. Die Regierung plane, die Anzahl der im saudischen Aktienmarkt notierten Unternehmen in den nächsten vier Jahren um nahezu 50% von 170 auf 250 Unternehmen zu steigern. Außerdem befänden sich nicht weniger als 80 Börsengänge in der Vorbereitung. Diese Faktoren würden vermuten lassen, dass sich die Aktienmärkte des Königreichs mitten in einer Wachstumsphase befänden. Dies ist nach Meinung der Experten von Franklin Templeton ein erfreulicher Schritt auf dem Weg zur Anerkennung des Königreichs und der MENA-Region. (Ausgabe vom 15.02.2018) (16.02.2018/ac/a/m)







