Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

485,00 EUR +0,35% (15.07.2021, 10:44)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

487,50 EUR +1,02% (15.07.2021, 10:32)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (15.07.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Labordienstleiser und Pharmazulieferer Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) überzeugt die Börse seit Jahren mit profitablem Wachstum, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Durch Corona habe das Unternehmen nun noch einmal einen Extra-Schub bekommen. Die Göttinger würden seit Monaten einen Bestellboom von Anbietern von Corona-Tests und Impfstoffforschern erleben.Die vorläufigen Halbjahreszahlen sähen entsprechend aus: Für die ersten sechs Monate stelle das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein währungsbereinigtes Umsatzplus von etwa 60 Prozent in Aussicht. Davon sollten etwas mehr als 34 Prozent als bereinigter operativer Gewinn (EBITDA) übrig geblieben sein. Die stärksten Zuwächse habe es dem Unternehmen zufolge in der Sparte Bioprocess Solutions gegeben. Hier werde ein Anstieg der Erlöse um rund 63 Prozent erwartet. Für die Sparte Lab Products & Services prognostiziere Sartorius eine Umsatzsteigerung um rund 52 Prozent.Das Management um Konzernchef Joachim Kreuzburg habe daher zum zweiten Mal binnen weniger Monate die Jahresziele aufgestockt. So solle der Umsatz 2021 währungsbereinigt statt um etwa 35 Prozent jetzt um rund 45 Prozent steigen. Die Latte für die EBITA-Marge sei auf rund 34 Prozent hochgelegt worden. Bisher hätten etwa 32 Prozent im Plan gestanden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: