Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (29.09.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Aktie reagiert auf 50%-Retracement - AktiennewsDie Aktie von Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) legt am Mittwoch um 4,84% auf 606 Euro zu und nähert sich nach einem dreitägigen Kursrückgang der 50-Tage-Linie, die bei der gestrigen Sitzung erstmals seit Juni unterschritten wurde, so die Experten von XTB.Seit dem Allzeithoch habe die Aktie kurzzeitig um mehr als 30% an Wert verloren. Der Rückgang habe gestern am 50% Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung, die mit dem Tief vom März (341 Euro) begonnen habe, gestoppt werden können. Anleger könnten sich auf den Bereich zwischen 631 und 699 Euro konzentrieren, da es hier seit August am meisten Aktivität gegeben habe. Im Falle eines stärkeren Rückgangs könnte das 61,8%-Retracement angepeilt werden. (News vom 29.09.2021)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:549,60 EUR +2,08% (29.09.2021, 11:10)Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:548,80 EUR +2,05% (29.09.2021, 11:23)