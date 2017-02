Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen zusammen.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktie konsolidiert auf hohem Niveau - AktienanalyseLange Zeit kannte die Aktie des Laborzulieferers Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) nur den Weg nach oben, seit Mitte 2016 aber konsolidiert der TecDAX-Wert auf hohem Niveau, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch die jüngsten Zahlen hätten keinen neuen Schwung gebracht. Im Gegenteil: Das Papier sei zeitweise auf den niedrigsten Stand seit rund acht Monaten gerutscht. Dabei sei auch 2016 für das Unternehmen wieder ein hervorragender Jahrgang gewesen. Dank Zukäufen hätten die Göttinger ihre Umsätze um 16,6 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro steigern können. "Besonders stark expandiert weiterhin unsere Sparte Bioprocess Solutions, die als Biopharma-Lieferant in einem sehr dynamischen Markt unterwegs ist und zudem im wichtigen nordamerikanischen Markt Anteile gewinnt", so Konzernchef Joachim Kreuzburg. Das operative Ergebnis habe sogar einen Sprung um 23,6 Prozent auf 325,4 Mio. Euro gemacht. Dadurch habe sich die EBITDA-Marge auf 25,0 Prozent verbessert (2015: 23,6 Prozent).Das höre sich doch gar nicht mal schlecht an, der Ausblick allerdings sei enttäuschend ausgefallen. Denn für 2017 stelle der Konzern "lediglich" noch ein Umsatzplus von acht bis zwölf Prozent in Aussicht, die Marge solle dabei um etwa einen halben Prozentpunkt steigen. Inzwischen habe die Sartorius-Aktie den Rücksetzer zum Teil wieder aufgeholt. Am Ende hätten wohl doch die positiven Aspekte der Bilanz überwogen.Mehr als eine Seitwärtsbewegung mit leicht positiver Tendenz sei der Sartorius-Aktie nach der 185-Prozent-Hausse in den vergangenen drei Jahren kaum zuzutrauen. Gleichzeitig erscheint das Risiko nach unten begrenzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2017)Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:68,90 EUR +0,79% (17.02.2017, 14:12)