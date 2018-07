Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

147,00 EUR +0,48% (24.07.2018, 11:04)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

149,50 EUR +1,15% (24.07.2018, 11:19)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (24.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Das Wertpapier verliere heute und sei einer der schlechtesten Werte im TecDAX. Grund seien Gewinnmitnahmen nach der Bekanntgabe der H1-Zahlen gewesen. Dabei seien sie durchaus stark ausgefallen. Insbesondere der Bereich Bioprocess Solutions, in dem man Produkte für die Herstellung von Biopharmazeutika anbiete, sei besser als vom Unternehmen gedacht gelaufen.Von Januar bis Juni sei der Umsatz um 8% auf knapp 759 Mio. Euro gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um knapp 10% auf rund 190 Mio. Euro geklettert. Die Erwartungen der Analysten hätten sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA leicht übertroffen werden können. Als bereinigter Gewinn seien knapp 80 Mio. hängen geblieben, nach rund 70 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten des Vorjahres."Das erste Halbjahr 2018 war insgesamt sehr erfolgreich für Sartorius", so Vorstandschef Dr. Joachim Kreuzburg. "Wir sind in beiden Sparten und allen Regionen dynamisch gewachsen und konnten auch unsere Gewinnmarge trotz gegenläufiger Wechselkurseffekte weiter steigern. Aufgrund der noch etwas über unseren Erwartungen liegenden Dynamik bei Bioprocess Solutions heben wir die Umsatzprognose für diese Sparte und damit auch für den Gesamtkonzern an." Im Gesamtjahr solle der Umsatz nun um etwa 12 bis 15% wachsen. Zuvor habe Sartorius noch eine Steigerung um etwa 9 bis 12% angepeilt.Zur Absicherung sollten Anleger den Stopp auf 111 Euro nachziehen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Sartorius-Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: