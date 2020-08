Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

86,96 EUR -0,78% (20.08.2020, 10:48)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (20.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sanofi kommt bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs schneller voran als erwartet - AktienanalyseDer Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) musste im zweiten Quartal einen Erlösrückgang um knapp 5 Prozent auf 8,2 Mrd. Euro hinnehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grund dafür sei das rückläufige Geschäft mit Reiseimpfstoffen gewesen, nachdem der internationale Tourismus durch die verfügten Grenzschließungen nahezu zusammengebrochen sei. Zudem hätten Kunden im ersten Quartal im Zusammenhang mit Covid-19 ihre Lagerbestände an Medikamenten aufgestockt - Vorzieheffekte also. Positiv habe sich hingegen das Geschäft in der Biotechsparte entwickelt, wo Sanofi etwa Medikamente gegen seltene Erkrankungen, Multiple Sklerose, Krebs, Autoimmunerkrankungen und die Bluterkrankheit anbiete. Auf der Ergebnisseite habe Sanofi vom Verkauf des Großteils seiner Regeneron-Anteile profitiert. Bereinigt um solche Sonderfaktoren sei das Nettoergebnis um 3,6 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro gestiegen, was über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten gelegen habe.Für das Gesamtjahr sei Sanofi jetzt optimistischer gestimmt - die Prognose sei angehoben worden. Zudem komme der Konzern bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs schneller voran als erwartet. Es sei nun bereits in der ersten Hälfte des kommenden Jahres eine Zulassung möglich, anstatt wie zunächst erwartet in der zweiten Hälfte 2021. Laut Konzernchef Paul Hudson sei die Erfolgswahrscheinlichkeit für Sanofi "höher als für alle anderen".Darüber hinaus baue der Konzern die Zusammenarbeit mit der US-Firma Translate Bio bei genbasierten Impfstoffen aus. Im vierten Quartal solle eine Studie an Menschen starten. Damit nicht genug: Die Franzosen würden Insidern zufolge die Abspaltung des Geschäfts mit Arzneimittel-Wirkstoffen vorantreiben. Sollte alles nach Plan laufen, könnte die Tochter 2021 an die Börse gehen. Die Firma entstehe aus der Zusammenführung von sechs Wirkstoff-Produktionsstätten des Konzerns in Europa und entsprechenden Vertriebs- und Entwicklungsbereichen, solle mindestens 3.100 Beschäftigte haben und auf einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro kommen. Sie wäre der zweitgrößte Hersteller von Arznei-Wirkstoffen der Welt hinter der Schweizerischen Lonza, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2020)Börsenplätze Sanofi-Aktie:Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:86,87 EUR -0,94% (20.08.2020, 10:40)