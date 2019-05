Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

77,56 EUR +0,09% (02.05.2019, 15:08)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (02.05.2019/ac/a/a)



Sanofi hat in Q1/2019 die Analystenschätzungen und die Marktprognosen leicht bis deutlich übertroffen. Der Umsatz, das bereinigte EBIT und das bereinigte EPS hätten dabei 2,3%, 6,5% bzw. 6,8% über den Analystenerwartungen gelegen. Vor allem die Biotech-Tochter Genzyme, aber auch das Impfstoffgeschäft, hätten hier überzeugen können. Die Guidance für 2019 (Anstieg des bereinigten EPS auf währungsbereinigter Basis um 3% bis 5% y/y zuzüglich positiver Währungseffekte von 2 Pp) habe der Konzern bestätigt.Angesichts des guten Q1 sehe Röhle Sanofi auf einem guten Weg, die Zielsetzung zu erreichen. Der Analyst bestätige seine Erwartungen für das bereinigte EPS 2019e und 2020e (5,75 Euro bzw. 6,06 Euro). Das wieder erreichte organische Wachstum dürfte nach Erachten des Analysten durch weitere wichtige Medikamentenzulassungen stabilisiert werden (u.a. für Dupixent; laut Sanofi seien 2019 noch vier Zulassungsanträge geplant). Dem stehe u.a. die akquisitionsbedingt deutlich gestiegene Verschuldung gegenüber.Das Votum für die Sanofi-Aktie lautet unverändert "halten", so Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 83 Euro auf 85 Euro (Discounted-Cashflow-Modell; fortschreitender Abdiskontierungszeitraum) erhöht. (Analyse vom 02.05.2019)