Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

90,76 EUR -0,58% (04.02.2022, 12:50)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (04.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Der französische Konzern sei im vergangenen Jahr weitergewachsen. Dabei habe Sanofi auf ihren Kassenschlager Dupixent bei Neurodermitis bauen können. Der Konzernumsatz sei um knapp 5% auf 37,8 Mrd. Euro angestiegen. Der Überschuss sei im Vergleich zum Vorjahr jedoch fast um die Hälfte auf rund 6,2 Mrd. Euro eingebrochen, allerdings habe Sanofi im Vorjahr noch von einem milliardenschweren Anteilsverkauf profitiert. Zudem hätten u.a. sich auch hohe Abschreibungen und ein negativer Steuereffekt bemerkbar gemacht. Solche Sonderposten ausgeklammert sei es aber ergebnisseitig deutlich besser gelaufen: Das bereinigte operative Ergebnis sei um fast 10% auf 10,7 Mrd. Euro gestiegen und habe damit die Erwartungen der Analysten getroffen. Die Anleger sollten für 2021 eine auf 3,33 Euro je Aktie erhöhte Dividende erhalten.Die Sanofi-Aktie habe sich zuletzt bereits sehr stark präsentiert. Das Papier sei zuletzt fast bis an das im Jahr 2015 markierte Allzeithoch herangelaufen. Ein Ausbruch sei jedoch im ersten Anlauf noch nicht geglückt. "Der Aktionär" rechne allerdings bald mit einem weiteren Anlauf. Nicht zu verachten außerdem: Sanofi sei ein starker Dividendenzahler. Die Rendite betrage derzeit 3,6%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Sanofi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:90,45 EUR -1,20% (04.02.2022, 12:56)