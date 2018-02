Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, Nasdaq OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (15.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse der DZ BANK:Der französische Gesundheitskonzern Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist in den Bereichen Pharma, Generika und verschreibungsfreie Produkte aktiv, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Schwerpunkt der Forschung, Entwicklung und Vermarktung liege zunehmend in so genannten seltenen oder immunologischen Erkrankungen. Weitere Indikationsgebiete seien Diabetes, Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, Nervenerkrankungen, Onkologie und Infektionskrankungen.Anhaltender Konkurrenzdruck im wichtigen US-Markt für Diabetesmedikamente könne der französische Arzneimittelspezialist im 4. Quartal trotz eines starken Geschäfts mit "Seltenen Erkrankungen" nicht ganz ausgleichen.Mit der abnehmenden Bedeutung des Diabetesgeschäfts verlagere sich der Unternehmensschwerpunkt auch durch die jüngsten Akquisitionen weiter in Richtung der Behandlung "Seltener Erkrankungen", wo nach Erachten der Analysten zweistellige Wachstumsraten und hohe Margen winken würden. Als weiteres Standbein etabliert Sanofi zunehmend den Bereich Immunologie mit dem vielseitigen Dupixent und dem Rheumamittel Kevzara, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 12.02.2018)