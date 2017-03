ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (23.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Aktienanalyst Florent Cespedes von der Société Générale:Florent Cespedes, Aktienanalyst der Société Générale, erhöht in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) und rät weiterhin zum Kauf.Trotz der Bedrohung durch ein neues Gesundheitsgesetz in den Vereinigten Staaten sei die Lage für die Pharmaindustrie fundamental gesehen nach wie vor sehr gut, so der Analyst. Bei Sanofi hätten sich die Perspektiven für 2018 verbessert. Cespedes gehe bei dem Unternehmen ab dem nächsten Jahr wieder von einem überlegenen Gewinnanstieg aus.Der Aktienanalyst der Société Générale, Florent Cespedes, hat das Kursziel für die Sanofi-Aktie von 96,00 auf 100,00 Euro erhöht und sein "buy"-Rating bestätigt. (Analyse vom 23.03.2017)Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:83,03 EUR +0,29% (23.03.2017, 13:34)Börse Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:82,96 EUR +0,23% (23.03.2017, 12:10)