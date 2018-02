Börsenplätze Sangamo BioSciences-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Sangamo BioSciences-Aktie:

16,42 EUR +7,60% (07.02.2018, 16:09)



NASDAQ-Aktienkurs Sangamo BioSciences-Aktie:

20,00 USD +1,78% (07.02.2018, 16:10)



ISIN Sangamo BioSciences-Aktie:

US8006771062



WKN Sangamo BioSciences-Aktie:

936386



Ticker-Symbol Sangamo BioSciences-Aktie:

NCB



NASDAQ-Symbol Sangamo BioSciences-Aktie:

SGMO



Kurzprofil Sangamo BioSciences Inc.:



Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) ist ein in den USA beheimatetes biopharmazeutisches Unternehmen. Die Tätigkeiten umfassen die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Zinkfinger-DNA bindenden Proteinen (ZFPs). Der Fokus liegt vor allem auf der Entwicklung von Human-Therapeutika und dem Aufbau einer ZFP-Pipeline. (07.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sangamo BioSciences-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) unter die Lupe.Neben der Krebsimmuntherapie sei das Gene Editing einer der heiß diskutiertesten Biotech-Trends. Einer der AKTIONÄR-Favoriten sei Sangamo BioSciences. Das Besondere: Nicht die bekannte Gen-Schere CRISPR stehe im Mittelpunkt der Entwicklung, sondern die Zink­finger-Nukleasen-(ZFN)-Methode.Anders als die Unternehmen, die an dem CRISPR-Ansatz forschen würden, habe Sangamo bereits Patienten in der klinischen Überprüfung eingeschlossen. Die Sicherheitsdaten sollten dazu führen, dass sich die Biotech-Perle auch bei anderen großen Pharma- und Biotech-Unternehmen einen Namen mache. Pfizer und Bioverativ (bald zu Sanofi gehörend) würden bereits zu den Partnern gehören. Auch Celgene sei an der Technologie interessiert.Novartis dagegen verfolge bis dato nicht den Einsatz der Zinkfinger-Methode in der Klinik. "Wir nutzen Zinkfingerproteine als Forschungsinstrument, nicht jedoch ihren therapeutischen Einsatz", so das Unternehmen auf Anfrage des AKTIONÄR.Das spekulative Papier bleibt ein langfristig orientierter Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link