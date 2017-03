Die Aktie von Vertex Pharmaceuticals (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) sei gestern um 20,5% gestiegen, nachdem eine experimentelle Medikamenten-Kombination zur Behandlung der Lungenkrankheit Cystische Fibrose in einer Studie sehr gute Erfolge gezeigt habe.



Der milliardenschwere Merger von Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) und Praxair (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364, Ticker-Symbol: PXR) drohe möglicherweise durch ein Veto des Linde-Betriebsrates, welcher massive Job-Kürzungen in Deutschland befürchte, zu platzen. Der Linde-Vorstand visiere einen Abschluss des Mergers per Ende April an.



Was Unternehmensergebnisse anbelangt, sei der heutige Tag eher ruhig. Von den bekannteren Unternehmen lege lediglich Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) seine Quartalszahlen vor. (30.03.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Samsung (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) hat gestern in New York und London sein neues Flagship-Modell Galaxy S8 mit einigen neuen technischen Spezifikationen präsentiert, welches grundsätzlich auf sehr gutes Feedback gestoßen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Neben einem größeren, gekrümmten OLED-Display und künstlicher Intelligenz ("Bixby") seien dies auch Features betreffend Gesichtserkennung, biometrischem Fingerabdruck und Wasserunempflindlichkeit.