Samsung SDI-Aktie: 108,00 EUR +5,37% (24.11.2020, 19:32)

108,00 EUR +5,37% (24.11.2020, 19:32)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie: 923086

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland: XSDG

XSDG



Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (24.11.2020/ac/a/a)



Samsung SDI: Klarer Kauf! Aktienanalyse

Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.

Die Samsung SDI-Aktie habe heute an der Heimatbörse in Hongkong ein Rekordhoch erreicht. Auch in Deutschland habe sie nachgezogen. Nach der Seitwärtsbewegung halte der Börsenexperte den Ausbruch nach oben für vollkommen zu Recht. Bei Elektroautos habe man einen regelrechten Boom bekommen - auch durch Corona ausgelöst. Samsung SDI sei einer der wenigen börsennotierten Hersteller von Elektroauto-Batterien. Jetzt ist die Samsung SDI-Aktie ein klarer Kauf, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.11.2020)

Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.