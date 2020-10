Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

1.103 EUR -0,45% (08.10.2020, 08:52)



Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

1.107 EUR +0,36% (08.10.2020, 09:08)



ISIN Samsung Electronics-Aktie:

US7960508882



WKN Samsung Electronics-Aktie:

896360



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Aktie:

SSU



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. (08.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südkoreanischen Elektronik-Giganten Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Der Elektronik-Riese Samsung erwarte für das abgelaufene Quartal dank der wieder anziehenden Nachfrage nach Smartphones seiner Galaxy-Reihe sowie eines robusten Chip-Geschäfts einen Gewinnsprung. Der operative Gewinn werde im dritten Quartal 2020 voraussichtlich bei 12,3 Billionen Won (rund neun Milliarden Euro) liegen, habe das südkoreanische Unternehmen am Donnerstag in Seoul mitgeteilt.Das wäre ein Anstieg um 58 Prozent im Jahresvergleich und mehr, als Analysten dem Marktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern im Durchschnitt zugetraut hätten. Die zwischenzeitlichen Kursgewinne von mehr als einem Prozent seien in späten Handel dennoch weitgehend zusammengeschmolzen. Zuletzt hätten die Aktien nur noch knapp über dem Vortagesniveau notiert.Beim Umsatz rechne Samsung mit einem Anstieg um 6,5 Prozent auf 66 Billionen Won. Wie üblich lege der Konzern genauere Geschäftszahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt vor.Das Unternehmen habe in diesem Jahr vor allem vom zunehmenden Internetverkehr im Zuge der Covid-19-Pandemie profitiert. Das habe seit Beginn der Krise die Nachfrage nach Speicherchips für Server und PCs angetrieben, da mehr Menschen von zuhause arbeiten würden. Zwar seien die Preise wegen eines Überangebots zuletzt wieder zurückgegangen. Doch Eilaufträge des chinesischen Telekommunikationsausrüsters Huawei hätten Samsung vor einem größeren Gewinneinbruch in der Sparte bewahrt, habe die nationale Nachrichtenagentur Yonhap berichtet. Huawei stehe im aktuellen Handelskrieg zwischen den USA und China im Fokus einer Blockade-Politik der US-Regierung.Die Aktie von Samsung habe sich seit dem Corona-Korrekturtief stark erholen können, vom Rekordhoch zu Beginn des Jahres sei sie aber noch etwas entfernt. Apple hingegen habe den Einbruch längst aufgeholt und Anfang September sogar ein neues Allzeithoch markiert. Zuletzt sei dem Papier allerdings etwas die Luft ausgegangen. Apple befinde sich derzeit im Konsolidierungsmodus. Dies könnten Anleger zum Aufbau einer Position nutzen. Bei Apple werde es ohnehin in der kommenden Woche spannend. Am 13. Oktober dürfte das neue iPhone 12 präsentiert werden. (Analyse vom 08.10.2020)Mit Material von dpa-AFX