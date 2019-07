Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (11.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) weiter an der Seitenlinie zu bleiben.Die Stahlaktien würden im Sinkflug bleiben und ein Ende der Flaute sei momentan nicht in Sicht. Bei Salzgitter könnte sich aber etwas tun, denn verschiedenen Medienberichten zufolge plane man eine Übernahme des Kupferkonzerns Aurubis. Laut CEO Heinz Jörg Fuhrmann halte Salzgitter schon "30 Prozent minus eine Aktie" an Aurubis, der 1,8 Mrd. Euro wert sei. Salzgitter selbst bringe hingegen nur noch 1,4 Mrd. Euro auf die Waage. Allerdings hätte Salzgitter finanziell wohl die Möglichkeiten, weil man trotz der schwierigen Lage im Stahlgeschäft bilanziell gut aufgestellt sei.Aurubis habe mit einem neuen Chef und dem Aus für die Zukunftsstrategie in letzter Zeit selbst dazu beigetragen, dass die Übernahmegerüchte befeuert würden. Die eventuelle Akquisition wäre durchaus sinnvoll, nachdem beide Konzerne immer wieder betont hätten, dass sie sich breiter positionieren möchten. Nach einer Übernahme würde ein neuer deutscher Metallkonzern mit einem Börsenwert von gut 3 Mrd. Euro entstehen. Allerdings müssten beide Unternehmen aktuell mit rückläufigen Gewinnen und den steigenden Konjunkturrisiken kämpfen.Nach dem Kurseinbruch bei Aurubis hätte Salzgitter die Chance, die Übernahme zu einem attraktiven Preis zu stemmen. Das Problem sei, dass eine hohe Prämie für Anleger voraussichtlich auch bei einem Angebot nicht drin sei.Anleger sollten bei den Zyklikern wie Salzgitter deshalb weiter an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:20,69 EUR -5,18% (11.07.2019, 17:35)