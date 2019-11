Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (19.11.2019/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:

Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF).

Der Stahlkonzern habe auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 unter den im Jahresverlauf sukzessiv weiter nachgebenden Walzstahlerlösen bei temporär stark gestiegenen Eisenerzkosten gelitten. Zudem habe die nicht nur aus dem Automobilsektor stammende rückläufige Nachfrage vor allem die stahlerzeugenden und -verarbeitenden Geschäftsbereiche belastet.

Bei Salzgitter hätten, wie im Vorfeld angekündigt, in Q3/2019 Aufwendungen für eine drohende Kartellstrafe sowie für ein neues Einsparprogramm zu einer abermaligen Anpassung der Prognose für 2019 geführt. Im Ergebnis werde statt mit einem Vorsteuergewinn mit einem Verlust mindestens im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich gerechnet. Während sich das Einsparpotential in den nächsten Geschäftsjahren positiv auswirken werde, würden die derzeitigen Belastungsfaktoren (u.a. angestiegene Rohstoffpreise, ein geringeres Wirtschaftswachstum, steigende Importe aus Drittländern nach Europa, zurückgehende Geschäftserwartungen der Industrie, politische Risiken wie Brexit und internationale Handelskonflikte sowie eine rückläufige Nachfrage aus der Autoindustrie) unverändert bestehen bleiben.

Entsprechend bestätigt Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, trotz des aktuell geringen Bewertungsniveaus sein "halten"-Rating für die Salzgitter-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 15,00 auf EUR 17,00 erhöht. (Analyse vom 19.11.2019)