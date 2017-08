WKN Salzgitter-Aktie:

Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutschen Börse AG. (16.08.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) charttechnisch unter die Lupe.Die Salzgitter-Aktie befinde sich derzeit an einer charttechnisch ganz entscheidenden Schwelle! Doch der Reihe nach: Zunächst einmal sei der Stahltitel seit einem Jahrzehnt in einem breiten Abwärtstrendkanal gefangen. Doch das Papier habe in den letzten Jahren an einer unteren Umkehr gearbeitet. Für ein bemerkenswertes Signal würden die Analysten in diesem Zusammenhang den Bruch des seit Anfang 2010 bestehenden Baissetrends (akt. bei 31,16 EUR) halten. Was aus charttechnischer Sicht allerdings noch fehle, sei ein nachhaltiger Sprung über die horizontale Widerstandszone aus diversen Hoch- und Tiefpunkten zwischen 36,42 EUR und 38,46 EUR. Im Sinne der Argumentation der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würde diese Weichenstellung die diskutierte Bodenbildung abschließen und damit für den endgültigen Befreiungsschlag sorgen. Im Erfolgsfall rücke der langfristige Abwärtstrend (akt. bei 47,79 EUR) ins Blickfeld, der gut mit dem Hoch vom Februar 2012 (48,95 EUR) harmoniere.Rückenwind komme aktuell von einer Vielzahl quantitativer Indikatoren (z. B. MACD, Relative Stärke nach Levy), die derzeit eindeutig "bullish" zu interpretieren seien. Als letztes Argument möchten die Analysten den Halbjahreschart der Aktie hervorheben. Per Ende 2016 sei in der hohen Zeitebene ein sogenannter "morning star" und damit ein klassisches Trendwendesignal ausgeprägt worden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.07.2017)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:38,10 EUR +1,17% (16.07.2017, 09:17)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:38,071 EUR +0,79% (16.08.2017, 09:05)ISIN Salzgitter-Aktie:DE0006202005