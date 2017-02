ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) zählt zu den traditionsreichen deutschen Konzernen. Der Fokus der Geschäftstätigkeit der Salzgitter AG liegt auf Stahl und Technologie. Durch nachhaltiges internes und externes Wachstum hat sich Salzgitter zu einem der führenden Stahl- und Technologiekonzerne Europas entwickelt - mit einem Außenumsatz in 2015 von rund 9 Mrd. EUR und über 25.000 Mitarbeitern. Das oberste Ziel der Salzgitter AG bleibt auch zukünftig die Eigenständigkeit durch Profitabilität und Wachstum.



Der Konzern umfasst knapp 200 nationale und internationale Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und gliederte sich seit Anfang 2014 in die Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Energie, Handel und Technologie.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Mitglied des MDAX-Index der Deutsche Börse AG. (06.02.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld führe das Wertpapier den MDAX am Montag an. Dank Einsparungen und steigender Rohstoffkosten halte der Konzern einen Gewinnanstieg im aktuellen Jahr für möglich. Die Angst vor protektionistischen Maßnahmen von Donald Trump sehe Konzernchef Heinz Jörg Fuhrmann dagegen als übertrieben an.Im Interview mit der "Börsen-Zeitung" habe er erklärt, dass der Stahlmarkt in den USA schon seit Jahrzehnten wirksamer geschützt werde als jeder andere. Die Stahlpreise seien dort bereits höher. Auswirkungen auf die direkten Stahllieferungen seien deshalb begrenzt. "Wenn aber der Export von stahlintensiven Erzeugnissen wie Autos und Maschinen in die USA tangiert wäre, könnten die indirekten Auswirkungen eine größere Dimension annehmen". Aktuell mache Salzgitter rund 8,5% des Umsatzes in den USA.Für das Jahr 2017 hoffe Fuhrmann auf die vierte Steigerung des Konzernergebnisses infolge. Einen Vorsteuergewinn in dreistelliger Millionenhöhe halte er für nicht ausgeschlossen. "Aber: Von 2017 sind erst vier Wochen vorüber - und wir werden noch einige Überraschungen erleben", habe er zu bedenken gegeben. Ursache für die hohen Erwartungen seien die steigenden Rohstoffpreise. Nur bei steigenden Kosten könne man auch Preiserhöhungen bei den Stahlprodukten durchsetzen.Der Titel notiere nur knapp unterhalb des Mehrjahreshochs bei 38,45 Euro. Die optimistische Prognose der Unternehmensführung verleihe neuen Schwung. Im Laufe des Jahres könnte die Konsolidierung in der Stahlbranche durch eine Fusion von thyssenkrupp mit Tata einsetzen.