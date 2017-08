ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutschen Börse AG. (11.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF).Die Komplettzahlen für das Q2/2017 hätten die Ende Juli vorgelegten Eckdaten bestätigt und seien damit ohne nennenswerte Überraschungen geblieben. Salzgitter verfüge nach wie vor über solide Bilanz- und Verschuldungskennzahlen, auch wenn die Nettoliquidität (per 30.06.2017: 24 Mio. Euro) auf das niedrigste Niveau seit Jahren gesunken sei. Der Ende Juli erneut erhöhte Ergebnisausblick für 2017 (u.a. EBT: 150 bis 200 (GJ 2016: 53) Mio. Euro) sei im Rahmen des Q2-Berichts bestätigt worden. Jedoch sei das Ergebnisziel für die Effizienzsteigerungsmaßnahmen (2017-2021) auf über (bisher: rund) 120 Mio. Euro angehoben worden. Das gegenwärtige EBT-Ziel impliziere ein schwächeres Q3-Q4 gegenüber Q1-Q2 (100 Mio. Euro).Der Konzern halte sich weiterhin bedeckt bezüglich der Aurubis-Umtauschanleihe (Andienung der Aktien oder Barausgleich). Den in den letzten Wochen gestiegenen Eisenerzpreis halte der Analyst für nicht nachhaltig (Risiko für die Stahlpreise).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Salzgitter-Aktie. Das Kursziel werde bei 39 Euro belassen. (Analyse vom 11.08.2017)Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:38,195 EUR -1,51% (11.08.2017, 14:12)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:38,206 EUR -0,87% (11.08.2017, 14:22)