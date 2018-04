Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) stehen seit mehr als 150 Jahren für innovative und nachhaltige Erzeugung von Stahl und Technologieprodukten. Aus der Idee niedersächsische Erze zu verhütten ist ein internationaler Konzern entstanden, zu dem weltbekannte Marken wie Peiner Träger, Mannesmann oder KHS zählen. Heute arbeiten rund 25.000 Menschen jeden Tag daran, Kunden aus unterschiedlichsten Abnehmerbranchen innovative und nachhaltige Produkte in höchster Qualität zur Verfügung zu stellen. Die Kernkompetenzen liegen in der Herstellung von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen sowie deren Weiterverarbeitung und dem globalen Handel mit diesen Produkten. Zudem ist das Unternehmen erfolgreich im Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig.



Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. Mit den internationalen Standorten ist das Unternehmen auf der ganzen Welt vertreten und demonstriert damit auch geographisch die Kundennähe.



Unter Führung der Salzgitter AG als Holding ist der Konzern in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Mannesmann, Handel und Technologie untergliedert. Daneben verfügt er über industrielle Beteiligungen, so unter anderem am führenden europäischen Kupferproduzenten Aurubis, sowie zahlreiche Servicegesellschaften, die keinem Geschäftsbereich zugeordnet sind. (27.04.2018/ac/a/d)



Bei einem leicht rückläufigen Umsatz von 2,3 Mrd. EUR (Q1-17: 2,4 Mrd. EU) habe Salzgitter ein EBT von 95,9 Mio. EUR (Q1-17: 77,1 Mio. EUR) oberhalb der mittleren Markterwartungen von 84 Mio. EUR erzielt. Die Beteiligung an Aurubis habe at-equity 7,5 Mio. EUR zum Konzern-EBT beigesteuert. Im Vorjahreszeitraum sei der Beitrag aus dem Aurubis-Engagement mit 7,6 Mio. EUR negativ gewesen, da neben dem at-equity Beitrag von 33,6 Mio. EUR auch ein negativer Bewertungseffekt von 41,2 Mio. EUR aus der bereits getilgten Umtauschanleihe angefallen sei.Für 2018 habe Salzgitter die EBT-Prognose von zuvor 200 bis 250 Mio. EUR auf 250 bis 300 Mio. EUR angehoben (2017: 238 Mio. EUR). Die Anhebung der Ergebnisprognose sei vom Konsens antizipiert worden. Das neue mittlere EBT-Ziel liege mit 275 Mio. EUR unterhalb der im Vorfeld von Salzgitter erhobenen mittleren Analystenerwartung von 289 Mio. EUR. Diese sei mit Extremwerten von 225 bzw. 415 Mio. EUR breit gestreut gewesen und signalisiere eine allgemein hohe Prognoseunsicherheit. Der vollständige Quartalsbericht werde planmäßig am 15. Mai 2018 veröffentlicht.Die EU sei von US-Zöllen auf Stahlimporte bis zum 1. Mai 2018 befreit. Innerhalb der zukünftig möglichen Extrempositionen (völlige bzw. keine Befreiung von US-Zöllen) seien auch zollbefreite EU-Mengenkontingente denkbar. Die Umlenkung der Stahlhandelsströme in Richtung EU sei ein Risiko für das freundliche Marktumfeld der Stahlproduzenten. Die EU könnte die heimische Stahlindustrie mit Importquoten und Zöllen (Safeguard-Maßnahmen) schützen. Das Problem globaler Angebotsüberhänge würde verschoben und könnte eine Spirale von weltweiten Schutzmaßnahmen auslösen.Das Kursziel von 49,00 (vorher: 47,00) EUR entspreche einem KBV von 0,9x. Der damit gewichtete ROE (2018E) von ca. 6,9% stehe im Einklang mit der langfristigen Bewertung von Salzgitter. Neben allgemeinen Preisänderungsrisiken führe die Unsicherheit über die zukünftige US-Handelspolitik zu Prognoseunsicherheiten.