ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutschen Börse. (24.08.2017/ac/a/d)



Im Februar letzten Jahres erreichte das Wertpapier von Salzgitter mit einem Kursstand von 16,80 Euro einen vorläufigen Tiefpunkt, konnte sich von diesen Niveaus anschließend aber recht schnell wieder lösen und etablierte einen Aufwärtstrend, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieser habe in den letzten Wochen bis auf ein Verlaufshoch von 39,57 Euro und somit über die Hochs aus Mai 2015 aufwärts gereicht, jedoch scheine den Käufern so langsam die Puste auszugehen, wodurch kurzfristige Abgaben die Salzgitter-Aktie dominieren würden.Unglücklicherweise sei das Papier noch unter einen seit April bestehenden Abwärtstrend zurückgefallen, das nun eine weitere Verkaufswelle nach sich ziehen könnte und kurzfristig Short-Positionen denkbar günstiger der aktuellen Marktphase entsprechen würden. Aber auch eine Vielzahl von Oszillatoren und Indikatoren würden auf eine kurzfristige Konsolidierung hinweisen - hier wären zum einen der MACD sowie RSI zu nennen.Die wieder einsetzende Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer am gleitenden Durchschnitt EMA 50 sollte bald zur eine vollständigen Auflösung der kürzlich etablierte bärischen Flagge führen und mache den Weg auf frische Tiefs frei. Dabei rücke nach charttechnischen Aspekten nun der gleitende Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 34,25 Euro in den unmittelbaren Fokus der Händler und könne für ein Short-Investment herangezogen werden.Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:36,90 EUR -0,53% (24.08.2017, 13:49)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:36,896 EUR -0,55% (24.08.2017, 13:50)