Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 36,00 Kaufen NordLB Holger Fechner 10.12.2018 31,00 Neutral Macquarie Ioannis Masvoulas 04.12.2018 30,50 Neutral UBS Carsten Riek 03.12.2018 38,00 Hold Jefferies Seth Rosenfeld 28.11.2018 36,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 16.11.2018 35,00 Hold Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 16.11.2018 34,50 Underweight J.P. Morgan Luke Nelson 15.11.2018 33,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 15.11.2018 51,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 15.11.2018 46,00 Hold Commerzbank Ingo-Martin Schachel 14.11.2018 36,00 Hold CFRA Wan Nurhayati 14.11.2018 42,00 Equal-weight Morgan Stanley Alain Gabriel 14.11.2018 47,00 Neutral Goldman Sachs Eugene King 14.11.2018 38,50 Hold Baader Bank Christian Obst 14.11.2018

26,98 EUR -1,93% (17.12.2018, 16:58)



27,04 EUR -1,24% (17.12.2018, 17:03)



DE0006202005



620200



SZG



SZG



SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) stehen seit mehr als 150 Jahren für innovative und nachhaltige Erzeugung von Stahl und Technologieprodukten. Aus der Idee niedersächsische Erze zu verhütten ist ein internationaler Konzern entstanden, zu dem weltbekannte Marken wie Peiner Träger, Mannesmann oder KHS zählen. Heute arbeiten rund 25.000 Menschen jeden Tag daran, Kunden aus unterschiedlichsten Abnehmerbranchen innovative und nachhaltige Produkte in höchster Qualität zur Verfügung zu stellen. Die Kernkompetenzen liegen in der Herstellung von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen sowie deren Weiterverarbeitung und dem globalen Handel mit diesen Produkten. Zudem ist das Unternehmen erfolgreich im Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig.



Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. Mit den internationalen Standorten ist das Unternehmen auf der ganzen Welt vertreten und demonstriert damit auch geographisch die Kundennähe.



Unter Führung der Salzgitter AG als Holding ist der Konzern in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Mannesmann, Handel und Technologie untergliedert. Daneben verfügt er über industrielle Beteiligungen, so unter anderem am führenden europäischen Kupferproduzenten Aurubis, sowie zahlreiche Servicegesellschaften, die keinem Geschäftsbereich zugeordnet sind. (17.12.2018/ac/a/d)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 51,00 oder 30,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter hat am 14.11.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14.11.2018 zu entnehmen ist, habe der Stahlkonzern in den ersten neun Monaten von einem weiterhin florierenden Flachstahlgeschäft in Europa profitiert. Gleichzeitig hätten die seit Mitte Juli umgesetzten EU-Schutzmaßnahmen gegen steigende Stahlimporte Wirkung gezeigt, auch Kosteneinsparungen hätten sich positiv ausgewirkt. Vor Steuern habe Salzgitter zwischen Januar und September 284,6 Mio. Euro verdient. Das sei 63% mehr als im Vorjahr. Der Überschuss habe um 72% auf 194 Mio. Euro zugelegt. Der Umsatz habe im gleichen Zeitraum um 1,7% auf 6,9 Mrd. Euro angezogen. Die Erwartungen der Analysten habe der Konzern insgesamt schlagen können.Salzgitter hab seine erst im September angehobene Ergebnisprognose bestätigt. Der Vorsteuergewinn solle zwischen 300 und 350 Mio. Euro erreichen. Der Umsatz solle gegenüber dem Vorjahr geringfügig steigen und bei 9 Mrd. Euro herauskommen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von der Deutschen Bank, Bastian Synagowitz, in einer Salzgitter-Aktienanalyse vom 15.11.2018 das "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel wurde von 53,00 auf 51,00 Euro reduziert. Weniger Gegenwind und die Früchte der Kostenmaßnahmen hätten sich nun ausgezahlt, so der Analyst. Die Zahlen seien besser als die der Wettbewerber und hätten auch über den Konsensschätzungen gelegen. Wegen der Risiken für die Weltwirtschaft habe Synagowitz jedoch seine EBITDA-Prognosen für 2019 und 2020 gesenkt.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von der UBS. Carsten Riek, Aktienanalyst der UBS, hat die Aktie am 03.12.2018 angesichts der jüngsten Kursschwäche von "sell" auf "neutral" hochgestuft, das Kursziel jedoch von 37,00 auf 30,50 Euro gesenkt. Nun erschienen Chancen und Risiken bei den Titeln des Stahlkonzern besser ausbalanciert, so der Analyst. Das Wertpapier sei aber immer noch eine interessante Wette auf eine langfristige Erholung. Dies sollten Investoren wegen der komplexen Unternehmensstruktur jedoch nur bedingt honorieren.